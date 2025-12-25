Canarias deja sin adjudicar uno de cada tres euros de fondos europeos

En mitad del ranking. Canarias aprueba raspado cuando se trata de analizar la tasa de resolución de los fondos europeos. No destaca ni por delante, ni por detrás. La región ha lanzado –hasta noviembre de 2025– convocatorias vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) por valor de 1.783 millones de euros, de las que ha resuelto 1.204 millones. Lo que se traduce en un 67,5%, dejando –por el momento– un euro de cada tres sin adjudicar y colocándose por debajo del 70% de la media de las comunidades autónomas. Así se desprende de los datos de Elisa, la herramienta del Ministerio de Economía para hacer seguimiento del Plan de Recuperación.

El Archipiélago ocupa el décimo puesto en el ranking nacional, que lidera Aragón con una tasa de resolución de 125,4% y cierran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con un 55,7% y un 51,9%, respectivamente. Las comunidades autónomas tenían convocados, a 30 de noviembre de este año, 36.360 millones de euros, de los que se han resuelto 25.453 millones, el 70%.

Agenda urbana

En las Islas, de los 1.205 millones de euros resueltos, el 24% se han destinado a palancas relacionadas con la agenda urbana y rural y el 23% a la modernización del tejido industrial. Un 15% ha ido a parar a proyectos vinculados con la transición energética y un 9% a cuestiones relativas a la Administración del siglo XXI.

Por tipo de adjudicatario, el 74% de las convocatorias resultas han ido a microempresas y pymes; un 17% a fundaciones; un 5% a unión temporal de empresa (UTE); un 3% para hogares; y un 2% a grandes empresas. En total suman 44.964 adjudicatarios en Canarias.

El informe de ejecución del PRTR en Canarias revela un volumen notable de inversiones en áreas sensibles para el Archipiélago, aunque el grado de resolución aún no refleja todo su potencial. Entre los proyectos con mayor dotación económica destacan los vinculados a la transición energética y la innovación científica. El Gobierno central ha destinado 188 millones de euros al impulso de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, una línea que ha financiado iniciativas como la actualización de la red eléctrica de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) con 45 millones para investigación en tecnologías marinas.

En el campo de la digitalización y la ciencia, Canarias ha captado 16,8 millones dentro del Perte chip, con proyectos de alto valor añadido como el de Wooptix SL en Santa Cruz de Tenerife, que ha recibido 3,6 millones para instalar una planta de producción de equipos de medición de precisión en semiconductores. A ello se suma el Nodo de la Red Española de Supercomputación en La Palma, gestionado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, con una inversión de 2 millones para reforzar la capacidad científica del territorio. En paralelo, los programas de autoconsumo energético residencial han llegado a 11.277 beneficiarios, con 43,7 millones transferidos al Archipiélago, de los que ya se ha ejecutado el 75%.

Movilidad sostenible

La movilidad sostenible es otro de los ejes con fuerte implantación insular. El PRTR ha inyectado 44,5 millones para proyectos de transporte limpio y digitalizado, que han permitido avanzar en infraestructuras como carriles Bus-VAO, la compra de guaguas de bajas emisiones o la instalación de marquesinas inteligentes en varias islas no capitalinas.

En el ámbito social, la creación de vivienda de alquiler asequible ha recibido 46,7 millones para 1.418 nuevas unidades habitacionales repartidas en 20 municipios, con actuaciones ya en marcha en Telde, Tazacorte o La Orotava. Además, 76,4 millones se han dedicado a la rehabilitación de barrios, beneficiando a 4.278 viviendas en localidades como Tías, Candelaria y Adeje.

De cara al último tramo del calendario europeo, la velocidad de gestión de los fondos ha pasado al centro del debate. El Gobierno de España ha recibido el aval de Bruselas para aplicar una adenda destinada a simplificar la tramitación del PRTR, un ajuste normativo que busca recortar pasos en la verificación de proyectos y reducir cargas administrativas para acelerar la llegada del dinero antes del cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, fijado para el 31 de agosto de 2026.

La iniciativa se alinea con la hoja de ruta marcada por la Comisión Europea el 4 de junio de 2025, que pidió a los Estados miembros agilizar procedimientos para asegurar que los fondos no se queden sin ejecutar.

Según los datos del Ejecutivo central, España figura entre los socios europeos más avanzados en el cumplimiento de hitos, con más de 80.000 millones ya asignados a más de 1,3 millones de beneficiarios privados y hogares, en proyectos que empujan la modernización verde y digital.