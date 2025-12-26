La morosidad de la banca cae al 2,84 % en octubre, la tasa más baja desde septiembre de 2008

La morosidad de la banca española bajó en octubre al 2,84%, desde el 2,87% de septiembre, y marcó su tasa más baja en 17 años, desde septiembre de 2008, gracias a que el saldo de créditos creció y los préstamos impagados se redujeron, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

Los préstamos morosos cayeron 174 millones, hasta los 34.523 millones; mientras que la cartera crediticia se amplió hasta 1,215 billones, frente a los 1,210 billones de cierre de septiembre.

En comparación con octubre de 2024, la morosidad del crédito ha pasado del 3,41 % de entonces al 2,84 % de ahora, gracias a que el saldo de préstamos dudosos se ha reducido en 5.643 millones.

Además del dato total del sector, el Banco de España publica cada mes la morosidad agregada de bancos, cajas y cooperativas (cajas rurales), por un lado; y, por otro, la de las financieras de consumo.

La morosidad de bancos, cajas y cooperativas pasó del 2,78 % de septiembre al 2,75 % de octubre, igualmente la tasa más baja en 17 años, gracias a que los préstamos impagados bajaron 217 millones en un solo mes, hasta 31.990 millones.

En el caso de las financieras de consumo, la ratio de morosidad creció en octubre respecto a septiembre, al pasar del 5,31 al 5,49 %, después de que los préstamos impagados crecieran un 1,43 %, hasta 2.344 millones.

Comparado con un año antes, las financieras de consumo han visto cómo la morosidad de los préstamos concedidos ha pasado del 6,68 % de octubre de 2024 al 5,49 % del mismo mes de 2025.