La rebeldía fiscal de los jóvenes cuestiona el Estado de bienestar

Los jóvenes son el grupo más escéptico con el pago de impuestos, una postura marcada por la crisis de la vivienda y la percepción de corrupción en las administraciones públicas. A ello se suma la influencia de las redes sociales, donde creadores de contenido financiero refuerzan un discurso que cuestiona la intervención del Estado

«Ha llegado el fin de la burbuja de los jóvenes que han vivido acomodados», explica el profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Sergio Solbes. Los problemas para el acceso a la vivienda, la emancipación cada vez más tardía, los efectos de la crisis financiera de 2008 y la de 2020 por la pandemia de la covid, han dejado huella en una generación que cada vez desconfía más del Estado. En la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se publicó en julio, se extrae que el 45,5% de los varones entre 25 y 34 años -casi 15 puntos más que el total de los encuestados- se muestran próximos a esta frase sobre los impuestos: «Son algo que el Estado nos obliga a paga sin saber muy bien a cambio de qué».

Los jóvenes sienten una desafección por el Estado. La profesora de la Universidad de La Laguna (ULL) responsable de un grupo de investigación sobre Derecho y Estado del bienestar, Adriana Fabiola Martín, lo tilda como una cierta «rebeldía». Su origen se puede explicar a raíz de la falta de perspectiva hacia el futuro. La crisis de la vivienda que azota a Europa en general y a Canarias en particular implica postergar los proyectos vitales. Además, la gente joven no percibe «lo importante que es un sistema de salud fuerte porque, en general, no tiene los problemas de acceso que puede tener una persona mayor», advierte Martín, que también apunta a una falta de «educación sólida» para que la gente comprenda la importancia del Estado de bienestar.

Desconfianza fiscal y percepción del gasto público

En esta línea, el CIS evidencia que poco más de la mitad de la población -un 54,4%- acepta que los impuestos son necesarios para sostener estos servicios, mientras que el 58% afirma que la sociedad se beneficia «poco o nada» de lo que se aporta. La percepción sobre en qué se gasta lo recaudado también genera escepticismo. Hasta un 80% de la ciudadanía cree que no se invierte lo suficiente en ciencia y tecnología y un 77,1% afirma lo mismo en materia de sanidad. Pero la gran señalada es la vivienda: un 84,5% considera que se destinan muy pocos recursos.

En algunas aulas canarias «hacienda», o todo aquello relacionado con la recaudación de impuestos, y «corrupción» van de la mano. Beatriz Ojeda, profesora del IES José Arencibia Gil, en Telde, explica que a priori sus alumnos de entre 14 y 15 años tienen una opinión antiimpuestos debido a los casos de uso ilícito de los tributos que ven en los propios noticiarios o que oyen de pasada. Por lo tanto, «una de las primeras palabras que les viene a la cabeza es la de estafa y corrupción». Eso sí, una vez finaliza la primera clase de Economía terminan con «una visión más abierta sobre los bienes y servicios que usan todos los habitantes, pero que no son de nadie». Del análisis del CIS se desprende que es una valoración generalizada. El 90,1% de los españoles opina que existe «mucho o bastante» fraude fiscal, y más de la mitad, un 53,5%, cree que la Administración hace «poco o muy poco» por combatirlo.

El 45% de los hombres de 18 a 24 creen que los impuestos son «excesivos»

Los ciclos económicos influyen de forma decisiva en la opinión pública. En este contexto, el profesor de Historia Económica sostiene que en el momento actual «no hay nadie pidiendo más intervención del Estado». Al contrario, se atraviesa una etapa de repliegue del papel político en la toma de decisiones en la que «se pone el foco en el derroche y la corrupción y no en cómo se destina ese dinero para el Estado de bienestar». Así, el CIS anota que cerca del 45% de los hombres de 18 a 24 creen que la principal razón del engaño a Hacienda es que los impuestos son «excesivos», frente a un 19,5% en el conjunto de la sociedad.

Las redes sociales han reforzado esta opinión con la proliferación de fininfluencers, aquellos creadores de contenido que utilizan herramientas como Instagram o Tik Tok para compartir su visión sobre las finanzas. Una opinión que en la mayoría de casos va orientada hacia la misma dirección de protesta: «En una línea de liberación», afirma Solbes, en la que se «conspira contra la situación y enfatiza la mala gestión del dinero que hacen las administraciones públicas».

Un ejemplo de fininfluencer de la Isla de Tenerife es Pedro Buerbaum, emprendedor que destacó en el mundo empresarial por la creación de la famosa tienda La Pollería, especializada en la venta de gofres con formas fálicas. Buerbaum reúne más de 471 mil seguidores en Tik Tok y 930 mil en Instagram, donde hace publicaciones en las que critica la recaudación de impuestos con declaraciones como: «Trabajar ¿para qué? ¿para que venga un ente externo que no me aporta nada y me quite más de la mitad de lo que genero con mi esfuerzo?».

A raíz de estos mensajes el pensamiento de los jóvenes ha tomado un rumbo en el que antes que el Estado «mejor me gestiono yo solo», explica Solbes. Para el profesor de Historia Económica, un punto de inflexión para fortalecer esta opinión ocurrió tras la tragedia de la Dana de Valencia, en la que perdieron la vida 238 personas y en la que las ayudas no llegaron a tiempo. Tras esa catástrofe «se reforzó la idea peligrosa de que el pueblo salva al pueblo», añade. María Eugenia Cadenas, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también coincide en que cada vez son más los creadores de contenido que dan consejos financieros. «Algunos lo hacen bien y otros no tan bien», afirma. Además, el hecho de que los jóvenes estén tantas horas expuestos a estos mensajes provoca que se vean «influenciados a la hora de querer invertir y dónde hacerlo». Incluso en las primeras clases de Economía que imparte Beatriz Ojeda, la primera pregunta siempre es: «¿Cuándo nos vas a enseñar las criptomonedas y a hacernos ricos?». Ojeda señala el peligro de las redes sociales. «La tendencia de los adolescentes es creer todo lo que ven», advierte.