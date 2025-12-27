¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy sábado?

Hoy sábado 27 de diciembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,159€ el litro en la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR de Calle Fernando Guanarteme 82 en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,969€ el litro en CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 de Gran Canaria situada en el municipio de Agüimes con un precio de 0,969€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, a 0,975€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,975€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Ingenio, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde sale a 0,975€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Moya, estación de H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13, donde se puede encontrar el gasoil a 0,975€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR de Santa Lucía de Tirajana tiene el carburante Gasolina 98 a 1,159€ el litro en Calle Fernando Guanarteme 82. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 27 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 a la estación de servicio CANARY OIL para llenar el tanque por 0,969€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy sábado 27 de diciembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,049€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,049€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,239€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

La estación de DISA EL MATORRAL en Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL a 1,245€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 0,999€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, sábado 27 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,059€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, DISA EL MATORRAL, en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, donde el litro está a 1,079€.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,980€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este sábado 27 de diciembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,197€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.