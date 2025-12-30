Auren, dos décadas acompañando la evolución empresarial de Canarias

Cuando Auren inició su actividad en Canarias lo hizo con una premisa clara: apostar por una forma distinta de ejercer la profesión. “Buscábamos un modelo más cercano al cliente, donde primara la calidad del servicio frente a una lógica puramente de rentabilidad”, explica Ángeles Díaz, socia de Auditoría.

Auren cuenta con más de 50 profesionales en Canarias, prestando servicios de auditoría, asesoramiento legal y fiscal y consultoría a clientes repartidos por todo el archipiélago. “Hemos crecido de forma sostenida, acompañando a empresas que en muchos casos han evolucionado con nosotros”, señala Ángeles.

De izq a derecha: Ruperto Casañas, Ángeles Diaz, Juan Francisco Campo y Javier Betancor, socios de Auren en Canarias / Auren

Una firma nacional con alma local

Uno de los principales rasgos diferenciales de Auren en Canarias es su capacidad para combinar la solidez de una firma con presencia nacional e internacional con la cercanía propia de un despacho local. “Tenemos el respaldo técnico, profesional y tecnológico de una gran firma, pero también el conocimiento profundo del entorno canario y de la realidad de nuestros clientes”, apunta Ruperto Casañas, socio del área legal.

Ese conocimiento se ve reforzado por la estabilidad de los equipos. “La baja rotación permite un mayor entendimiento del negocio de cada cliente y, en consecuencia, una mayor calidad en el servicio”, subraya Ángeles Díaz. También es importante señalar la variedad de perfiles en el equipo. “Combinamos perfiles jóvenes con capacidad de crecimiento con profesionales senior con amplia experiencia”, señala Javier Betancor, socio de la división de Consultoría.

Los clientes de Auren en Canarias son mayoritariamente empresas familiares de tamaño medio, muchas de ellas inmersas en procesos de crecimiento, profesionalización y relevo generacional. Aunque la cartera está diversificada, destacan sectores como el turístico, la automoción, la distribución y el energético, todos ellos clave en la economía del archipiélago.

Retos y oportunidades del tejido empresarial canario

El contexto empresarial en Canarias presenta desafíos relevantes. Entre ellos, la elevada dependencia del turismo, la necesidad de aumentar el tamaño medio de las empresas y la dificultad para atraer y retener talento cualificado.

Frente a ellos, Canarias ofrece oportunidades significativas. El Régimen Económico y Fiscal, y en particular figuras como la Zona Especial Canaria (ZEC), ha favorecido la llegada de nuevos sectores como el audiovisual o el cinematográfico. A ello se suma el desarrollo de actividades ligadas a la tecnología, la inteligencia artificial o la economía digital, donde la lejanía geográfica deja de ser un factor limitante.

“La sostenibilidad, la digitalización y la innovación ya no son opcionales. Son vectores clave de la modernización y diversificación económica de Canarias”, apunta Betancor. “Cada vez más clientes demandan este tipo de servicios, tanto por exigencias normativas como por una mayor concienciación sobre eficiencia, ahorro energético y cuidado del entorno”, señala Ángeles.

Auditoría que entiende el negocio

En el ámbito de la auditoría, el perfil de cliente en Canarias responde en gran medida a empresas familiares con varias generaciones de historia. “Son compañías que han sabido crecer y adaptarse, incorporando tecnología y profesionalización sin perder su esencia”, explica Ángeles Díaz.

Equipo de Auditoría de Auren en Canarias / Auren

La diversidad sectorial del archipiélago obliga a un conocimiento profundo de cada actividad. “Los riesgos de una empresa agrícola no son los mismos que los de una compañía turística o logística. La normativa nos exige entender en profundidad el negocio para reflejar adecuadamente esos riesgos en las cuentas anuales”, señala.

La tecnología y la inteligencia artificial se han convertido en aliados imprescindibles. Por un lado, los sistemas informáticos de los clientes van cambiando; por otro, las herramientas especializadas permiten ganar eficiencia sin renunciar al rigor. “La auditoría está evolucionando hacia equipos mixtos, donde se combinan perfiles financieros y tecnológicos”, afirma Díaz.

Más allá del cumplimiento normativo, la auditoría aporta un valor estratégico claro. “Genera transparencia y confianza, facilita el acceso a financiación, respalda proyectos de inversión y aporta seguridad a socios, proveedores y entidades financieras”, concluye.

Asesoramiento legal y fiscal: la necesidad de anticiparse

El área legal de Auren en Canarias ofrece un asesoramiento integral centrado principalmente en derecho tributario, mercantil, societario, civil y penal económico. “En un entorno normativo complejo como el canario, el asesoramiento preventivo es clave”, explica Ruperto Casañas.

Equipo de Legal de Auren en Canarias / Auren

Sectores estratégicos como el turístico, energético o logístico requieren una planificación jurídica y fiscal rigurosa. “Anticiparse a los riesgos permite operar con mayor seguridad jurídica y evita conflictos futuros que suelen ser más costosos y difíciles de resolver”, apunta Juan Francisco Campo, socio de la división legal.

El conocimiento especializado del REF canario es otro de los pilares del área legal. “Un buen asesoramiento permite aprovechar correctamente los incentivos fiscales, mejorar la rentabilidad de los proyectos y contribuir al desarrollo económico y al empleo”, señala Casañas.

Consultoría: transformación, talento y colaboración público-privada

La incorporación de la división de Consultoría ha permitido a Auren ampliar su propuesta de valor en Canarias. Como señala Javier Betancor, socio de Auren Consultores, la firma cuenta con un posicionamiento consolidado en consultoría estratégica, marketing, comunicación y desarrollo de recursos humanos, especialmente en el ámbito público e institucional.

Equipo de Consultoría de Auren en Canarias / Auren

En la división de Consultoría la firma trabaja tanto con empresas privadas como públicas abordando retos como la digitalización, la sostenibilidad, la escasez de talento o la adaptación a criterios ESG. “Acompañamos a las organizaciones desde una visión integral de la transformación, combinando diagnóstico estratégico, planificación y asistencia técnica para la implantación real de los cambios”, comenta Javier.

A la hora de preguntar por los retos de las empresas canarias, Javier lo tiene claro: “necesitan reformas en la gestión de personas, en los estilos de liderazgo y en sus modelos organizativos para afrontar la transición digital, ecológica y generacional”.

Además, la firma atraviesa un momento de clara expansión. En Canarias, trabaja en varias operaciones corporativas que podrían duplicar su tamaño en las islas y reforzar su posicionamiento.

Auren en Canarias es el reflejo de una forma de entender los servicios profesionales que va más allá del cumplimiento. Una filosofía basada en la cercanía, en el conocimiento profundo del cliente y de su entorno, y en la capacidad de ofrecer soluciones realistas, eficaces y sostenibles en el tiempo.

En un contexto económico cada vez más complejo y cambiante, contar con un equipo que combine especialización, visión estratégica, tecnología y arraigo local ya no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad. Y eso es precisamente lo que aporta Auren: una firma con vocación global y fuerte implantación en el territorio, capaz de acompañar a empresas e instituciones canarias en cualquier etapa de su desarrollo, con profesionalidad, compromiso y una relación de confianza construida a largo plazo.