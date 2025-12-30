La Seguridad Social avisa a las personas que cobran la pensión de viudedad: podrías perderla en 2026 si no cumples estos requisitos

La pensión de viudedad es un apoyo económico que ofrece la Seguridad Social a quienes estuvieron casados o fueron pareja de hecho del fallecido. Su finalidad es ayudar a cubrir la falta de ingresos del beneficiario (y de su familia, si la hubiera), evitando que quede desamparado, sobre todo si el fallecido era quien aportaba la mayor parte o todo el dinero al hogar. Sin embargo, hay situaciones concretas en las que esta ayuda deja de recibirse, algo que genera muchas dudas entre quienes dependen de ella.

Los motivos por los que puedes perder la pensión de viudedad

La Seguridad Social detalla en su web varios motivos por los que se puede dejar de percibir la pensión de viudedad. Estas son las principales:

Nuevo matrimonio o pareja de hecho: si el beneficiario se casa de nuevo o formaliza una relación como pareja de hecho, pierde el derecho a la pensión. Para que se extinga, debe demostrarse que la convivencia con la nueva pareja ha sido de al menos cinco años y que se registraron como pareja de hecho en un registro oficial al menos dos años antes.

Fallecimiento del beneficiario: al ser una prestación personal e intransferible, la pensión de viudedad se extingue automáticamente si el beneficiario fallece.

Error o fraude sobre el fallecimiento del causante: si se descubre que la persona fallecida, que daba derecho a la pensión, en realidad no ha muerto o que hubo fraude en la declaración del fallecimiento, la pensión será retirada.

Delitos graves contra el fallecido: si el beneficiario ha cometido delitos graves contra la persona fallecida, como lesiones graves o su asesinato, y hay una sentencia firme que lo confirme, se pierde el derecho a la prestación de inmediato.

Las excepciones para seguir cobrando

Aunque las causas principales para extinguir la pensión de viudedad están claras, existen excepciones que permiten seguir percibiéndola incluso si se contrae matrimonio o se formaliza una nueva pareja de hecho. Estas excepciones están sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos específicos. Por ejemplo, una persona podrá continuar cobrando la pensión de viudedad si tiene más de 61 años. En este caso, no se considera necesaria la extinción de la prestación por formalizar una nueva relación.

También es posible mantener la pensión si el beneficiario tiene menos de 61 años, pero se le ha reconocido una pensión por incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o si acredita una discapacidad igual o superior al 65 %. Estas circunstancias justifican la necesidad de conservar la ayuda económica. Otro requisito importante es que la pensión de viudedad debe ser la principal fuente de ingresos del beneficiario. Esto significa que debe representar al menos el 75 % de sus ingresos anuales totales, demostrando que sigue siendo vital para su sustento económico.

Finalmente, los ingresos totales no pueden superar dos veces el Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, entre el beneficiario y su nueva pareja no pueden sumar más de 2.160 euros al mes. Si se cumplen estas condiciones, la pensión de viudedad no se extinguirá a pesar de haber formado una nueva relación.

Aumento de las pensiones contributivas

En 2025, las pensiones contributivas aumentarán alrededor de un 2,8 %, según la fórmula de revalorización establecida en la ley de reforma de las pensiones. Esta fórmula toma como referencia el IPC interanual promedio de los últimos doce meses, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El dato adelantado del IPC de noviembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se sitúa en el 2,4 %. Esto permite calcular de manera aproximada el incremento de las pensiones contributivas en 2025, basado en la media del IPC de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.