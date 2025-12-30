Un matemático revela la táctica secreta de ventas que no quieren que descubras esta Navidad: no todas las ofertas no son reales

La Navidad es una época de mucha unión y familia, lo que se traduce en grandes volúmenes de comida. En estas fechas, los supermercados suelen tener una gran afluencia de gente, que acuden a comprar muchos alimentos. Por ello, se producen ofertas de todo tipo para que los consumidores apuesten por la cadena que ofrece los mejores productos en relación calidad y precio.

Sin embargo, hay que conocer que muchas de estas ofertas son, en ocasiones, un poco engañosas. Para averiguarlo, un conocido matemático de TikTok ha publicado un vídeo dónde analiza dos de los mayores atractivos que usan los supermercados para las ofertas: el 3x2 o la segunda unidad al 50%.

Esta es la verdad de las ofertas de los supermercados

El matemático conocido como Método Smartick (@smartickmetodo) ha hablado de este tema en sus redes sociales. En un video reciente en TikTok, explica cuál de estas dos ofertas es mejor para los compradores: el famoso 3x2, donde pagas dos productos y te llevas tres, o la segunda unidad al 50 %, que te invita a gastar un poco más para llevarte el segundo producto a mitad de precio.

Primero, el matemático analiza el 3x2 y explica el descuento real que implica: “Si un producto cuesta X y pago 2X por dos, me dan tres unidades. Entonces, cada producto me sale a 2X dividido entre 3, que es más o menos 0,66X. Eso equivale a un descuento del 33 %”. Por ejemplo, si cada producto cuesta 3 euros, pagaríamos solo 6 euros por tres unidades, en lugar de los 9 euros originales.

Luego, pasa a la oferta de la segunda unidad al 50 % y hace el cálculo: “Aquí pago X más la mitad de X, o sea, 1,5X. Esto significa que cada unidad me sale por 3/4X, o lo que es lo mismo, un descuento del 25 %”. Siguiendo el mismo ejemplo, si el producto cuesta 3 euros, pagaríamos 4,5 euros por dos unidades.

A simple vista, parece que el 3x2 es mejor porque el descuento es mayor: 33 % frente al 25 %. Pero ojo, depende de cuántos productos realmente querías comprar. El 3x2 te obliga a llevarte tres, así que terminas gastando más que con la segunda unidad al 50 %, que es ideal si solo necesitas dos. Como dice el matemático: “Piensa si ibas a por uno, dos o tres, y elige según lo que necesites”.

Cadenas de supermercados más baratas según la OCU

Según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los precios de la cesta de la compra han subido, de media, un 3,5 % respecto al último informe. Además, el 63 % de los productos analizados también han incrementado su precio.

Con este panorama de precios al alza, saber cuáles son los supermercados más económicos puede marcar la diferencia a la hora de ahorrar en la compra semanal. La OCU ha identificado las 10 cadenas nacionales más baratas de España.

Alcampo se mantiene como el supermercado más económico del país, siendo la opción más barata en 25 ciudades. Le siguen, aunque a bastante distancia, Mercadona (en 8 ciudades), Consum (7), Family Cash y Tifer (6). También hay cadenas más localizadas que destacan por sus precios bajos, como Dani, presente sobre todo en Granada y Jaén (Andalucía), Tifer en Castilla y León, o cadenas como Deza y Más Ahorro.

Ranking de los 10 supermercados más baratos

Dani Tifer Deza Family Cash Más Ahorro Alcampo Súper Carmela Lidl Cash Fresh Consum