Ni 65 ni 68 años: esta es la nueva edad de jubilación que fija la Seguridad Social para todos los trabajadores de Canarias y España que entra en vigor a partir de hoy

El año 2026 arranca con cambios relevantes en materia de derechos laborales y vida laboral, especialmente en lo relativo a la jubilación. Desde este 1 de enero entran en vigor los nuevos requisitos para acceder a la pensión máxima, tal y como establece la Reforma de las Pensiones aprobada en 2011. A partir de ahora, quienes quieran retirarse deberán cumplir las condiciones actualizadas fijadas por la Seguridad Social, que afectan tanto a la edad legal como a los años cotizados.

Lucía Feijoo Viera

En Canarias, los trabajadores se despiden de la edad de jubilación vigente hasta finales de 2025, situada en los 66 años y 8 meses. Con la llegada del 2026, la edad legal para jubilarse vuelve a retrasarse, obligando a prolongar la vida laboral para poder acceder a la pensión completa. Este cambio marca un nuevo escenario para miles de canarios que tenían previsto dejar de trabajar en los próximos meses y que ahora deberán revisar su planificación de jubilación.

La Seguridad Social retrasa cada año la edad de jubilación

El sistema de las pensiones funciona bajo un modelo de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados actuales. El problema es que cada vez hay menos cotizantes por pensionista y una esperanza de vida más alta, lo que tensiona las cuentas de la Seguridad Social.

Por este motivo, las reformas buscan retrasar la edad de jubilación real, incentivar carreras laborales más largas y penalizar las salidas anticipadas. La reforma de 2011, puesta en vigor en 2013, marcó el camino para comenzar a garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones. Todo esto se refrendó en la Reforma de las Pensiones del 2023 aprobada cuando José Luis Escrivá era el ministro de la Seguridad Social.

En 2027, la jubilación ordinaria quedará fijada definitivamente en los 67 años, consolidando uno de los mayores cambios laborales de las últimas décadas para los trabajadores españoles y canarios.

Los canarios tendrán que trabajar dos meses más para jubilarse con la máxima pensión

A partir de hoy, los trabajadores canarios tendrán que trabajar dos meses más para alcanzar la edad legal para jubilarse, tanto en la modalidad ordinaria como en la anticipada y parcial.

Jubilación ordinaria en 2026

A partir de este año, la jubilación ordinaria se sitúa en los 66 años y 10 meses para quienes no alcancen una carrera de cotización larga.

Solo podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten 38 años y 3 meses o más cotizados a la Seguridad Social. En estos casos, el trabajador podrá acceder al 100 % de la pensión, sin penalizaciones.

Para el resto de personas, quienes no lleguen a ese umbral de cotización, la única opción para cobrar la pensión completa será esperar hasta los 66 años y 10 meses.

La jubilación anticipada también se retrasa el acceso

El retraso de la edad ordinaria arrastra consigo a la jubilación anticipada, tanto en su modalidad voluntaria como involuntaria. En 2026, las edades mínimas quedan fijadas de la siguiente manera:

En la jubilación anticipada voluntaria , será posible retirarse a los 64 años y 10 meses si se tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados, o desde los 63 años si se alcanza o supera ese periodo de cotización.

, será posible retirarse a los si se tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados, o desde los si se alcanza o supera ese periodo de cotización. En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, vinculada a despidos objetivos o cierres empresariales, la edad se sitúa en los 62 años y 10 meses para quienes no lleguen al mínimo de cotización, y en los 61 años para quienes sí lo superen.

En todos los casos, la jubilación anticipada conlleva coeficientes reductores que disminuyen la pensión de por vida, un factor clave a tener en cuenta antes de tomar la decisión.

La jubilación parcial se mantiene en 2026, pero con matices

La jubilación parcial sigue vigente en 2026, aunque también se ve afectada por el retraso generalizado. Sin contrato de relevo, la edad exigida será la misma que la jubilación ordinaria legal.

Con contrato de relevo, se establecen dos escenarios:

62 años y 10 meses para quienes tengan al menos 33 años cotizados.

para quienes tengan al menos 64 años y 8 meses para quienes no alcancen ese periodo.

Esta nueva edad de jubilación afecta a todos los trabajadores que estén cerca de su retiro profesional, por lo que tendrán que planificar cuándo dejarán de hacerlo si quieren cobrar la máxima cuantía de su pensión posible.