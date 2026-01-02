BaiJavier, experto en ayuda avisa a los parados canarios: pueden pedir un ingreso del SEPE de hasta 3.000 euros en 2026

Los desempleados de canarias tienen derecho a reclamar una ayuda del SEPE de 3.000 euros. El experto BaiJavier ha explicado los requisitos y los pasos que debes seguir para solicitar el ingreso del Servicio Público de Empleo Estatal. Este nuevo subsidio del Estado servirá de ayuda para muchos parados que no han podido cotizar lo suficiente.

El subsidio por cotizaciones insuficientes es una ayuda que el SEPE lanzó este mismo año. El objetivo del ministerio de Trabajo es dar un ingreso a los trabajadores que no llegan al mínimo exigido para cobrar la prestación contributiva. Gracias a él, las personas que quedan "en tierra de nadie" podrán acceder a hasta 2.880 euros, según su situación familiar y su número de días cotizados.

Este nuevo subsidio no es un cheque generalizado, sino un derecho para quienes sí han cotizado, pero no tanto como exige el paro tradicional.

Estos son los parados que pueden pedir el subsidio por cotizaciones insuficientes

No todos los parados pueden acceder a este subsidio del SEPE. Hay dos vías claras de acceso. Por eso, debes conocer muy bien los dos tipos de desempleados que tienen acceso a la ayuda:

Personas con responsabilidades familiares (por ejemplo, hijos menores de 26 años) que hayan cotizado al menos 360 días. Personas sin cargas familiares, pero que hayan trabajado y cotizado un mínimo de seis meses.

Entre los perfiles más beneficiados están las personas que han encadenado empleos temporales cortos, personas que han trabajado por proyectos y trabajadores que han pasado por empleos a tiempo parcial sin llegar al mínimo de 360 días que se exige para la prestación contributiva.

Además, BaiJavier recuerda que "si tienes un trabajo a media jornada también puedes pedirla. Pero si trabajas a tiempo parcial la ayuda se reduce a la mitad".

El SEPE establece los siguientes requisitos para solicitar la ayuda:

Estar en paro total o trabajar solo a tiempo parcial (menos de jornada completa entre todos los contratos)

Haber trabajado al menos 90 días

Estar en situación legal de desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024

No tener derecho a prestación contributiva

Carecer de rentas o acreditar cargas familiares

Suscribir el acuerdo de actividad

Presentar la solicitud dentro de los seis meses siguientes al hecho causante

Además, el SEPE aclara que todas las cotizaciones no utilizadas en un paro o subsidio anterior sí cuentan para este.

Esta es la cuantía de la ayuda

La ayuda puede llegar a los 2.880 euros si se accede por la vía de los seis meses cotizados sin cargas familiares. Si se accede con contratos a media jornada, la cuantía se reduce en función de las condiciones establecidas previamente.

Para solicitarla, el proceso no es especialmente complejo, porque como explica BaiJavier, "solo tienes que estar inscrito como demandante de empleo y presentar la solicitud en el SEPE".

Además, es importante que aunque hayas cotizado a la Seguridad social, hay que demostrar cuánto tiempo con documentos oficiales.

La implantación del subsidio por cotizaciones insuficientes crea una nueva capa de protección social para un colectivo que hasta ahora quedaba desprotegido. Y lo hace con una cuantía que puede ser decisiva para miles de hogares en España en un momento de inflación aún elevada y precariedad laboral extendida.