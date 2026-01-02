La gasolina más barata de este martes en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, martes 6 de enero, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, con la Gasolina 98 a 1,139€ el litro en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la H2EXAGON ESCALERITAS de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación H2EXAGON NORTE de Moya, Carretera General del Norte km 13, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Moya, en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13, donde la gasolinera H2EXAGON NORTE tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, a la gasolinera MOEVE HOYA PARRADO, donde el litro está a 1,139€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la H2EXAGON ESCALERITAS, que está a 1,169€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Moya, en la estación H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13, donde el diésel está a 0,975€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa María de Guía de Gran Canaria, a 0,975€ el litro en PLENERGY en CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy martes 6 de enero, está en Moya, Carretera General del Norte km 13, en la estación H2EXAGON NORTE, donde está a 0,969€ el litro. La otra opción está en Santa María de Guía de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, a 0,969€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, martes 6 de enero, la Gasolina 95 más barata en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación de servicio PCAN ARRIETA a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el litro está a 1,049€.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,219€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, en la estación DISA MACHER a 1,248€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 6 de enero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,105€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,065€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,090€ el litro en DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,255€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,268€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,139€ el litro, en Carretera GC-800 km S/N en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 6 de enero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,985€ el litro, situada en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,985€ el litro en Gasóleo A en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este martes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,984€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,984€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, martes 6 de enero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

