Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en la provincia de Las Palmas

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 12 de enero, con Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,139€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Lucía de Tirajana, isla de Gran Canaria, en Calle Fernando Guanarteme 82. Allí, la estación OCÉANO SARDINA SUR tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa María de Guía de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Telde, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. Allí tiene un precio de 0,974€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio FAST FUEL GORO en Telde, isla de Gran Canaria, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde el precio del Gasóleo A es de 0,974€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,139€ el litro en Carretera GC-800 km S/N. En Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 12 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Moya, Carretera General del Norte km 13 a la estación de servicio H2EXAGON NORTE para llenar el tanque por 0,969€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa María de Guía de Gran Canaria, a CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde sale a 0,974€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 0,974€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,219€ el litro. Otra opción está en Tías, Calle San Blas 15, en la estación PCAN a 1,254€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, lunes 12 de enero, la Gasolina 95 más barata en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación de servicio PCAN ARRIETA a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el litro está a 1,049€.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,255€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,268€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,065€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,090€ el litro en DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy lunes 12 de enero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,105€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 12 de enero está en la estación de servicio PLENERGY a 0,985€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,139€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,197€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,974€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO que ofrece el gasoil a 0,974€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 12 de enero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,974€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.