El precio de la gasolina y diésel hoy lunes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 5 de enero, con Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,139€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Lucía de Tirajana, isla de Gran Canaria, en Calle Fernando Guanarteme 82. Allí, la estación OCÉANO SARDINA SUR tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, POLIGONO SAN ISIDRO, 22 del municipio de Gáldar es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,949€. La segunda opción más económica de la provincia está en Moya, en la isla de Gran Canaria, estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Gáldar, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de POLIGONO SAN ISIDRO, 22. Allí tiene un precio de 0,955€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Ingenio, isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,219€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, la estación de servicio DISA MACHER encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,248€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 5 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1 a la estación de servicio PCAN ARRIETA para llenar el tanque por 1,009€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,049€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,065€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA EL MATORRAL de Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 en Antigua a 1,090€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,095€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,105€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,255€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,268€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,139€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 5 de enero está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,980€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,984€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,984€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,984€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,197€ el litro.

