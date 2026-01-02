El precio de la gasolina y diésel hoy sábado: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Hoy, sábado 31 de enero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,885€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,885€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, tiene el gasoil a 0,885€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,885€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO, de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,166€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy sábado 31 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 0,885€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,885€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde sale a 0,885€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde se puede encontrar el gasoil a 0,885€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,159€ el litro en Carretera GC-800 km S/N. En Telde, Calle Alegría 2, la estación de servicio OCÉANO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,166€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,219€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, sábado 31 de enero, la Gasolina 95 más barata en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación de servicio PCAN ARRIETA a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el litro está a 1,049€.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,085€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,105€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,279€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,285€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy sábado 31 de enero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,105€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,145€ el litro en la estación PCAN GIL.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Carretera GC-800 km S/N, con un precio de 1,159€ el litro de Gasolina 98 en la estación MOEVE HOYA PARRADO. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,885€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,885€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,885€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,885€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,974€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,974€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,166€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,974€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

