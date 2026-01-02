Volkswagen, la marca favorita de los canarios por 21 años consecutivos

Volkswagen continúa un año más como líder del mercado automovilístico canario y ya suma 21 consecutivos en lo más alto gracias a la confianza de sus clientes. En 2025, la marca alemana ha conseguido alzarse de nuevo con el liderato de las ventas totales de turismos en Canarias, con 8.549 unidades, lo que le ha permitido alcanzar una cuota de mercado del 14,2 %.

Respaldada por su importador oficial en Canarias, Domingo Alonso, Volkswagen perpetúa su idilio con los clientes canarios como marca familiar y de confianza, que garantiza, a su vez, el acceso a tecnología de última generación de manera asequible. Así lo atestigua también su liderazgo de las ventas a clientes particulares, con 3.227 unidades matriculadas y un 12,2 % de cuota de mercado.

Volkswagen asienta, además, su dominio de las ventas de vehículos híbridos enchufables en el canal particular, con 526 unidades matriculadas y un 20,1 % de cuota de mercado de este creciente segmento electrificado.

En cuanto a modelos, el Volkswagen Taigo fue el claro dominador del mercado, acumulando unas ventas totales de 2.773 unidades. El SUV coupé continúa enamorando a los clientes gracias a su gran practicidad para el día a día y su relación calidad-precio.

Asimismo, la marca de Wolfsburg ha logrado colocar a varios de sus modelos en el Top5 de ventas de sus respectivos segmentos, como es el caso del mencionado Taigo, el mítico Golf –que celebra su 50º aniversario este 2026–, o el recién renovado T-Roc. Todos ellos han conseguido conquistar los corazones de los clientes canarios gracias a la enorme confianza depositada en Volkswagen y en Domingo Alonso Group.

Grandes lanzamientos: Tayron y el esperado Nuevo T-Roc

Si por algo estuvo marcado el pasado 2025 ha sido por la llegada a Canarias de dos nuevos modelos. A principios de año, Volkswagen Canarias dio la bienvenida al nuevo gran SUV de la familia, el Tayron, que obtuvo una grandísima respuesta de los clientes y superó todas las expectativas depositadas por la marca, gracias a su elegante línea de diseño y su práctico habitáculo, con posibilidad de albergar hasta siete pasajeros en su interior.

No obstante, la gran noticia del recién concluido año fue la llegada del esperado Nuevo T-Roc. La segunda generación del superventas europeo ha llegado a Canarias con una imagen completamente renovada, marcada por su atrevida estética y líneas más afiladas, así como por sus motorizaciones con tecnología híbrida, para una reducción del consumo y las emisiones.

A la cabeza de la electrificación

Volkswagen ha conseguido consolidar también sus ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV), una tecnología que el fabricante domina a la perfección con modelos como Golf, Tiguan, Tayron y el lujoso Touareg, cuyas autonomías en modo eléctrico superan ampliamente los 120 kilómetros, permitiendo una movilidad diaria cómoda, silenciosa y con cero emisiones.

Asimismo, la marca alemana avanza con paso firme hacia la movilidad 100% electrificada, con una cuota del 4,8 % en el mercado de vehículos eléctricos, motivada por las ventas de modelos como ID.3, ID.4 y ID. Buzz. El revival de la clásica Volkswagen T1 en versión eléctrica continúa marcando tendencia gracias a su amable aspecto, marcado por su diseño neo-retro, además de su gran confort y autonomía, de hasta 455 km en ciclo combinado y 625 en ciudad.

Novedades en 2026

El 2026 será un año de grandes celebraciones y lanzamientos clave para Volkswagen en Canarias. La marca comenzará el año festejando por todo lo alto el 50 aniversario del mítico Golf GTI –lanzado al mercado en 1976–, que vendrá acompañado de una edición especial cuya llegada está prevista para el primer trimestre del año. A esta efeméride se sumará, en septiembre, la llegada del ID. Polo, un modelo 100 % eléctrico que resulta crucial para Volkswagen al hacerlo accesible para el gran público y consolidar su avance en la movilidad cero emisiones. Por último, el final de año traerá otras importantes novedades con las nuevas motorizaciones completamente híbridas –full hybrid– para el Nuevo T-Roc y la llegada de otro modelo eléctrico como el ID. Cross, destacando la continua apuesta por una gama eficiente y electrificada.

La marca preferida en Canarias

Un año más, la solidez de los resultados y el liderazgo continuado de Volkswagen en Canarias durante 21 años consecutivos es el reflejo de la confianza inquebrantable que los clientes depositan en la marca y en Domingo Alonso Group. Con su compromiso de ofrecer tecnología accesible, un portfolio renovado y a la cabeza de la electrificación, Volkswagen se afianza como la opción preferida por las familias canarias y la marca con mayor proyección de futuro en el archipiélago.