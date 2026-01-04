Un abogado revela la multa que le caerá a los Reyes Magos si te dan un 'caramelazo' durante la cabalgata: el 5 de enero se adelanta tu regalo

Los Reyes traen regalos a los niños que se han portado bien, carbón a los que han sido malos y 'caramelazos' y 'balonazos' a los padres que acuden a ver la cabalgata. Es muy común que los pajes de sus majestades Gaspar, Melchor y Baltasar tiren dulces y juguetes durante los desfiles que tuvieron lugar la noche del día 5 en todos los pueblos y ciudades de España. Si te ha ocurrido alguna de estas situaciones, un abogado explica qué hacer en estos casos y si es posible denunciar al ayuntamiento.

Las cabalgatas de los Reyes Magos son eventos que congregan a cientos o miles de personas, la mayoría de ellos, niños, que acuden con sus padres a ver a sus majestades, que llegan desde oriente para traerle todos los regalos si han sido buenos. Estas celebraciones están llenas de color, luz y diversión también tienen su parte negativa, porque pueden acabar con un disgusto si no se lleva precaución en medio de la multitud.

Los padres se pelean por caramelos

Cuando los pajes de Gaspar, Melchor y Baltasar lanzan caramelos desde sus carrozas, los padres se las ingenian para conseguir el mayor número posible de dulces. Existen los trucos habituales de poner los paraguas del revés, los chaquetones a modo de lona o las típicas peleas, todo sea para hacerse con alguno de estos dulces que sabe como un premio después de haber luchado tanto por tener uno. Esta batalla se complica aún más cuando el regalo es un juguete o un balón, porque todos quieren hacerse con uno, lo que puede provocar lesiones.

La Provincia

Aparte de todo esto, los ayudantes de los Reyes también suele fallar con su puntería, y los objetos que lanzan desde lo alto de sus carrozas acaba golpeando sobre los asistentes. Por tanto, si un 'caramelazo' me produce una lesión, ¿puedo denunciar al ayuntamiento?

Un famoso abogado aclara los 'caramelazos'

El abogado sevillano Joaquín Moeckel ha explicado cómo se debe actuar ante estas situaciones, porque no todo es denunciable. El letrado habla de que las personas que acuden a este tipo de eventos asumen "un riesgo lógico" a que les caiga un caramelo y les pueda causar algún daño, como golpes en la cabeza, o incluso una rotura de gafas. En este caso, la denuncia sería improcedente, y ya ha habido casos en los que se ha desestimado estas demandas.

Moeckel explica que en estos casos no se puede hacer nada, ya que en estas celebraciones no se pueden controlar los riesgos de los objetos que se lanzan. "Cuando usted va a una cabalgata, es consciente de que hay caramelos y le pueden caer. Es un riesgo que tú asumes, aunque este sea a mala idea, porque también puede acontecer", dice el abogado.

Otro caso distinto es que sucedan cosas más graves, como que te caiga encima un paje o una persona que participe en este desfile y este accidente te provoque lesiones. En este caso, el afectado sí está en su derecho a reclamar una indemnización por los daños causados, ya que estos incidentes no están considerados como salvables, porque "no está dentro de la lógica que alguien se caiga de la carroza". Si ocurre este tipo de situaciones, sí se podrá pedir una indemnización a los responsables de organizar la cabalgata de los Reyes Magos, asegura Joaquín Moeckel.