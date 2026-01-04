Adiós a fichar con huella: las empresas que obliguen a sus trabajadores recibirán una multa de miles de euros en 2026
La Asociación Española de Protección de Datos obligó a cambiar la manera en la que se registra el horario de los empleados con el fin de preservar sus datos biométricos personales
Desde finales de 2023, las empresas que sigan utilizando el sistema de la huella dactilar que registrar la entrada y salida de sus trabajadores, pueden recibir una multa de miles de euros. Este método tradicional por el que los empleados fichan poniendo su dedo en un aparato que capta su paso, no cumple con los estándares de protección de datos, y compromete la seguridad de estas personas, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Las empresas utilizan diferentes sistemas para registrar la entrada y salida de sus empleados, desde aplicaciones móviles hasta otros métodos más tradicionales como la firma en un papel.
Las empresas tendrán que cambiar la forma de fichar
El sistema de fichar con huella dactilar utiliza un lector biométrico que escanea y registra las características únicas de la huella de cada empleado. Al colocar el dedo en el lector, el sistema compara la huella con los datos almacenados para identificar al usuario y registrar la hora de entrada o salida. Este método garantiza precisión, evita suplantaciones y facilita la gestión del tiempo laboral.
Sin embargo, esta forma de fichar ya no se puede utilizar, porque la AEPD considera que, "los nuevos sistemas aumentan el detalle de la información recogida e incluso permiten la posibilidad de recoger información sin la cooperación de la persona, que en ocasiones ni siquiera es consciente de ello. A ello se suma el desarrollo de la inteligencia artificial, que puede utilizarse para inferir información adicional sobre las personas".
Esto supone una gran amenaza para todas las personas que deben poner su huella en uno de estos aparatos. "El tratamiento de datos biométricos, tanto para identificación como para autenticación, como un tratamiento de alto riesgo que incluye categorías especiales de datos", asegura la Asociación.
Las multas son milenarias
Los tribunales ya han condenado a varias empresas por no cambiar su sistema de registro. Una organización de Zaragoza tuvo que pagar 20.000 euros por hacer esto, y se espera que más empresas sigan recibiendo las sanciones si no cambian el fichaje. Para poner fin al problema, la AEPD propone algunas soluciones:
- Informar a las personas sobre el tratamiento biométrico y los riesgos elevados asociados al mismo.
- Implementar en el sistema biométrico la posibilidad de revocar el vínculo de identidad entre la plantilla biométrica y la persona física.
- Implementar medios técnicos para asegurarse la imposibilidad de utilizar las plantillas para cualquier otro propósito.
- Utilizar cifrado para proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la plantilla biométrica.
- Utilizar formatos de datos o tecnologías específicas que imposibiliten la interconexión de bases de datos biométricos y la divulgación de datos no comprobada.
- Suprimir los datos biométricos cuando no se vinculen a la finalidad que motivó su tratamiento.
- Implementar la protección de datos desde el diseño.
- Aplicar la minimización de los datos recogidos, con una evaluación objetiva de que no hay tratamiento de categorías especiales de datos.
