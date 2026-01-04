España se consolida entre los cuatro países europeos con mayor superficie de trasteros

España se consolida entre los cuatro mayores mercados europeos con mayor superficie de trasteros en alquiler (self storage en el argot inmobiliario), con dos millones de metros cuadrados, el 11,3% de toda la existente en el Viejo Continente, con una ocupación media ligeramente más alta. La renta neta media se sitúa en 304 euros por metro cuadrado al año, tras haberse incrementado del 3% en el último año, según el informe European Self Storage Industry Report 2025, elaborado por la patronal europea FEDESSA y la consultora inmobiliaria CBRE.

A nivel europeo, Reino Unido, Francia, Alemania y España concentran el 75% de toda la oferta, aunque el gran mercado sigue siendo el británico, con 6,09 millones de metros cuadrados. Aunque España ya es un mercado maduro en términos de superficie, Europa todavía registra cifras de penetración bajas en comparación con Estados Unidos: de media, solo alrededor del 4% de la población europea utiliza actualmente servicios de alquiler de trasteros, mientras el 10% lo ha usado alguna vez y el 12% lo ha llegado a considerar pero nunca lo ha contratado.

El principal cuello de botella para la expansión de este mercado y dar soporte a la demanda es la escasez de suelo y activos adecuados y a restricciones urbanísticas, aunque el sector crece de una forma más moderada que en años anteriores, precisamente por esta casuística. En métricas operativas, la ocupación media de los centros de self storage en España se sitúa en el 77,3%, porcentaje superior al de Reino Unido o Alemania, ambos en el entorno del 75%.

En el caso de los precios, nuestro país cuenta figura entre los tres más caros de la Unión Europa, solo por detrás de Suiza y Reino Unido. Arrendar un trastero cuesta al año alrededor de 304 euros por metro cuadrado (impuestos aparte), frente a los 294 y 292 euros de Francia y Alemania, respectivamente, según el citado informe de FEDESSA y CBRE, que apunta que, en los últimos tres años, España ha registrado el crecimiento más fuerte por el buen rumbo de la economía.

¿Quiénes son los principales inversores en self storage?

El sector del self storage ha atraído en los últimos años el interés de grandes inversores. El movimiento más sonado de 2025 ha sido la alianza entre Crossroads y Box Infiniti para invertir hasta 100 millones de euros en cinco años para adquirir, desarrollar y explotar un porfolio de trasteros urbanos en España. No es el único fondo activo, ya que BC Partners está presente en el capital de Cabe, la división de trasteros urbanos de Renta Corporación, que prevé desplegar hasta 40 millones de euros para acelerar el crecimiento del vehículo.

A su vez, el país también se beneficia de algunos acuerdos paneuropeos. Por ejemplo, PGIM Real Estate cuenta con una alianza con Pithos para desplegar en España la marca suiza Zebrabox, que cuenta ya con una cartera de dieza ctivos en Cataluña y un pipeline adicional en otras regiones como Andalucía o la Comunidad Valenciana. Adicionalmente, algunas de las empresas con mayor trayectoria siguen ampliando su red: Bluespace compró a finales de 2024 Cenema, incorporando seis centros en Cataluña, mientras Storemore adquirió en 2025 la compañía Espacio Plus, con más exposición en Madrid.