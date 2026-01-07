Ni siquiera el PSOE admite en Canarias las nuevas subidas de tasas a partir de 2027 que avanza AENA

Ni tan siquiera ha entrado en vigor la discutida subida de las tasas aéreas de este 2026 –6,4% más desde marzo– y el consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ya anuncia nuevos incrementos a partir de 2027. Si el alza para el recién estrenado año generó una reacción de rechazo en las Islas, las futuras que venta tienen enfrente hasta al PSOE, que rechaza el anuncio y la «alegría» con la que Lucena las ha colocado en el centro del debate.

El también presidente de la empresa mixta (51% pública) encargada de la gestión de los aeropuertos españoles señaló en una entrevista a Expansión la necesidad de mejorar el flujo de ingresos para financiar las obras que demandan varias infraestructuras de la red, entre las que incluyó el aeródromo de Tenerife Norte.

Dora III

De los cerca de 12.900 millones de euros contemplados en el Dora III (Documento de Regulación Aeroportuaria) que cubrirá el periodo 2027-20231, 1.000 millones de euros vendrán para las Islas. Además de una importante renovación de la terminal de Los Rodeos, se acometerá una integral de las instalaciones en Tenerife Sur y la conexión de las terminales insular e internacional en el César Manrique de Lanzarote. Esas tres intervenciones tendrán un coste conjunto aproximado de 900 millones de euros.

Franquis (PSOE) incide en las cifras máximas de usuarios para desterrar la pertinencia de más encarecimientos

Así se anunció hace meses, pero sin señalar que el plan director no contaba con toda la financiación necesaria y que, según expuso Lucena, debe venir a través de esos nuevos incrementos de tasas que, en cualquier caso, situó por debajo del 6,4% aprobado a partir de este año. «Ya pagamos impuestos, no puede pretender que ahora paguemos también las obras por otro lado», lamentó el portavoz del grupo parlamentario ASG (Agrupación Socialista Gomera), Casimiro Curbelo.

Atraer conexiones

«Necesitamos una política de tasas completamente distinta, pensada para atraer nuevas conexiones y aumentar la oferta aérea», explicó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Según su razonamiento, cualquier incremento de tasas que afecta a la competitividad es susceptible de provocar una disminución de la oferta y, por tanto, un encarecimiento del precio de los billetes que «perjudica directamente a los canarios».

«No nos parece la forma ni estamos de acuerdo con el fondo», afirmó por su parte el portavoz del grupo Socialista en la Cámara regional, Sebastián Franquis. Buen conocedor de la política aeroportuaria por cuanto que es el antecesor de Rodríguez en la consejería, Franquis recordó que la red española de aeropuertos está «en máximos» de usuarios, un argumento más para rechazar nuevas subidas de tasas.

Intensa actividad

Esa intensidad del tráfico de pasajeros por vía aérea tiene al Archipiélago como uno de los escenarios protagonistas. La buena marcha del negocio turístico es responsable en buena parte de ello. «Hablamos de aeropuertos que están entre los que aportan una mayor rentabilidad, y con diferencia», argumentó el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional, Luis Campos. Según ese dato, la bancada que dirige ve aún menos razones para «castigar» a Canarias.

Pablo Rodríguez destaca los 2.000 millones de euros de beneficios obtenidos por el regulador

Quien utilizó ese verbo fue Jacob Qadri, diputado del PP que forma parte de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Porque además del tiro en el pie que en su opinión de descerrajaría Aena poniendo lastre en la llegada de turistas, el parlamentario recordó que los ciudadanos canarios no cuentan con carreteras ni trenes que les posibiliten cumplir con obligaciones «educativas» , recibir la «atención sanitaria que requieran» o, añadió su homólogo en la comisión por CC Jonathan Fumero, simplemente poder «visitar a sus familiares».

Alta rentabilidad

Por todo ello, todos los grupos invocaron una vez más la necesidad de desarrollar de «inmediato el artículo 161 del Estatuto de Autonomía para avanzar hacia una cogestión real, con presencia canaria en los órganos de decisión de Aena». Las palabras son del consejero Rodríguez, quien recordó los «2.000 millones de euros de beneficios» obtenidos por Aena. «Una política de tasas diferenciada para Canarias no pone en riesgo la viabilidad de Aena, pero no tenerla sí pone en riesgo nuestra conectividad», explicó Pablo Rodríguez.

Al Estatuto, el miembro del Ejecutivo regional añadió «el Régimen Económico y Fiscal y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea» como normas que recogen «la singularidad de las regiones ultraperiféricas». Más razones para contar con bonificaciones que destierren las subidas anunciada por Lucena, quien en la misma entrevista dio un portazo a la posibilidad de que las Islas tengan voz y voto en el consejo de la empresa. Es más, el actual modelo es para él «una bendición» y ya existe «coordinación» con las regiones.