Las medidas especiales ‘antiapagones’ provocan una caída del peso de las renovables en España

España está extremando las precauciones para evitar otro gran apagón. Y eso está teniendo consecuencias para todo el sector. Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, puso en marcha justo después del colapso del pasado abril medidas especiales para reducir el riesgo de un nuevo episodio de crisis. Se trata de un modo de operación reforzado para dar más estabilidad al funcionamiento del sistema, frenando un poco el uso de las energías renovables y dando prioridad a la utilización de energías tradicionales, fundamentalmente las centrales de gas.

Un ‘escudo antiapagones’ que ha provocado que el año pasado las instalaciones de energías renovables redujeran su peso en el total de la producción de electricidad en el país. En el conjunto de 2025 las renovables cubrieron un 55,5% de toda la generación eléctrica nacional, frente al máximo histórico del 56,8% alcanzado durante 2024, según los registros estadísticos de Red Eléctrica. El objetivo marcado por el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es elevar la aportación de las renovables hasta el 81% de la generación eléctrica total en el año 2030.

Las plantas de energías verdes produjeron más electricidad que nunca el año pasado, con más de 150,8 gigavatios hora (GWh), un 1,1% más que el anterior récord de 149,1 GWh de 2024. Pero el crecimiento de la producción total en España fue mayor, con un alza del 3,6%, debido al aumento de la demanda, por lo que la aportación de las renovables se diluye y su peso cae en pleno uso intensivo de las centrales de gas por la operación reforzada del sistema eléctrico tras el apagón. Las plantas de ciclos combinados -que queman gas para producir electricidad- generaron casi un 17% de toda la electricidad el año pasado, frente al 13,6% del ejercicio anterior.

España se ha embarcado en los últimos años en un despliegue masivo de nuevas plantas de renovables y la revolución verde ha estado provocando una sacudida en la producción de electricidad del país. La avalancha verde hizo posible que el sistema eléctrico español lograra en 2023 un hito histórico y por primera vez generó más de la mitad de toda su energía con instalaciones de tecnologías renovables (eólica, fotovoltaica e hidráulica, fundamentalmente), superando a la suma de nuclear, centrales de gas y otras energías.

El récord de autoconsumo tampoco evita la caída

La producción total de electricidad en realidad es algo mayor, porque la serie estadística de REE sobre generación no incluye los datos de autoconsumo de los cientos de miles de viviendas y empresas que lo utilizan. Pero incluso contabilizando toda la producción de las instalaciones de autoconsumo, que en 2025 fue récord, el peso de las renovables también sufrió una caída en el año del gran apagón.

Las estimaciones de Red Eléctrica para el conjunto de 2025 apuntan a que las instalaciones de autoconsumo generaron 13.485 GWh adicionales no incluidos formalmente en la estadística de generación. Contabilizando también esta producción de autoconsumo, la generación de todas las renovables concentró un 57,5% de la electricidad del país, pero también se queda por debajo del 58,3% alcanzado en 2024 teniendo en cuenta también el autoconsumo de aquel año, según los registros combinados de Red Eléctrica y de la patronal APPA Renovables.

La 'operación reforzada' continúa

Desde Red Eléctrica se justifica seguir utilizando de manera más intensa los servicios de ajuste del sistema eléctrico para evitar otro apagón todo el tiempo necesario, hasta que las nuevas medidas de control y supervisión del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) estén plenamente activas. Las medidas especiales para prevenir riesgos que se activaron al día siguiente del apagón aún están utilizándose, y previsiblemente seguirán activas durante una parte sustancial de todo este año, según las estimaciones que manejan grandes eléctricas para este ejercicio.

Durante los últimos meses desde el sector eléctrico se ha denunciado que el hecho de que Red Eléctrica utilice de manera más intensiva energías tradicionales para reforzar el sistema era una demostración de que el día del apagón se calculó mal el mix de producción de electricidad y había un exceso de renovables.

Red Eléctrica da la vuelta al argumento y justifica que se sigan aplicando esas medidas especiales para evitar otro apagón porque no se fía que otros operadores del sistema eléctrico cumplan con sus obligaciones para dar estabilidad al sistema (denunciando que no lo hicieron el pasado 28 de abril antes del colapso), y que las seguirá utilizando hasta que puedan aplicarse reformas legales necesarias para garantizar por completo que las grandes eléctricas hacen su parte.