HiperDino dona 450 toneladas de alimentos en Canarias durante 2025 para apoyar a familias vulnerables

La Fundación DinoSol, vinculada a la cadena de supermercados HiperDino, ha reforzado durante 2025 su compromiso social en Canarias mediante la donación de 450 toneladas de alimentos destinados a personas y familias en situación de vulnerabilidad. La acción se enmarca en el proyecto Alimentos con Vida, una iniciativa solidaria que combina el apoyo social con la reducción del desperdicio alimentario en el Archipiélago.

El programa “Alimentos con Vida” nació en 2020, coincidiendo con la pandemia de la COVID-19, como respuesta a las dificultades económicas que atravesaban miles de hogares canarios. Desde entonces, la iniciativa se ha mantenido activa y ha ido ampliando su alcance año tras año.

Durante 2025, HiperDino ha canalizado estas donaciones a través de 29 entidades sociales, alcanzando a 33 comedores sociales distribuidos en las islas. Según los datos facilitados por la Fundación DinoSol, los alimentos entregados han llegado cada día a cerca de 13.000 personas, una cifra que refleja la magnitud del proyecto y su impacto social.

Alimentos aptos para el consumo y lucha contra el desperdicio

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que se basa en la donación de productos no comercializables pero perfectamente aptos para el consumo, una práctica todavía poco extendida en el sector de la alimentación. Esta fórmula permite atender a personas con recursos limitados y, al mismo tiempo, reducir el volumen de alimentos que terminan desechándose.

Tal y como ha explicado la presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez, la iniciativa persigue un doble objetivo: ofrecer cobertura a quienes atraviesan situaciones económicas frágiles y avanzar hacia un modelo más sostenible en la gestión de los alimentos, alineado con la protección del medioambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Productos básicos y frescos como eje de las donaciones

En cuanto a la tipología de los alimentos donados, el 95% corresponde a productos de primera necesidad. Entre ellos destacan la leche, el pan y los cereales, así como productos frescos como frutas y verduras, que representan el mayor volumen en kilos entregados.

En menor medida, también se han distribuido otros alimentos como embutidos, incluyendo jamón. Esta selección responde a las necesidades habituales de los comedores sociales y a la importancia de garantizar una alimentación equilibrada y adecuada a las personas beneficiarias.

Familias monoparentales, mayores y víctimas de violencia de género

El perfil de las personas receptoras de estas ayudas incluye principalmente hogares certificados por los servicios sociales municipales, con una presencia significativa de mujeres, así como familias monoparentales, personas mayores y víctimas de violencia de género. Se trata de colectivos especialmente expuestos a la vulnerabilidad económica en Canarias.

La colaboración con los ayuntamientos y entidades sociales resulta clave para asegurar que los alimentos lleguen a quienes realmente los necesitan, siguiendo criterios sociales y de equidad.

Desde la Fundación DinoSol valoran de forma positiva los resultados obtenidos en 2025 y ya avanzan su intención de mantener el proyecto en 2026, reforzando su implicación con las familias más vulnerables del Archipiélago. A esta iniciativa se suma la colaboración habitual con el Banco de Alimentos, participando en las diferentes campañas de recogida que se organizan a lo largo del año.