El precio de la vivienda usada en Canarias se dispara un 21,3% en 2025 y alcanza máximos históricos: este es el municipio con la mayor subida

El mercado inmobiliario canario cerró 2025 con una de las mayores subidas de precios de su historia reciente. La vivienda de segunda mano en las islas registró un incremento interanual del 21,3%, situando el precio medio en 3.319 euros por metro cuadrado, según el informe La vivienda de segunda mano en 2025, elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Este encarecimiento supone que, en solo un año, el coste del metro cuadrado aumentó 583 euros, al pasar de los 2.736 €/m² registrados en diciembre de 2024 a los valores actuales. Se trata del segundo mayor aumento anual observado en este periodo del año en los últimos veinte años, un dato que confirma la fuerte tensión que vive el mercado residencial en el Archipiélago.

Un mercado presionado por la alta demanda y la escasez de oferta

El repunte de precios no es un fenómeno aislado. Según los analistas del sector, el comportamiento de 2025 consolida el cambio de tendencia iniciado en 2023 y reforzado durante 2024. La combinación de una demanda muy intensa —impulsada tanto por compradores locales como por inversores nacionales e internacionales— y una oferta limitada de vivienda disponible explica este crecimiento acelerado.

Desde Fotocasa, su directora de Estudios, María Matos, apunta que Canarias se encuentra en un contexto de “mercado en plena tensión”, donde la falta de suelo finalista, la lentitud en los desarrollos urbanísticos y el atractivo turístico y residencial de las islas continúan empujando los precios al alza.

Canarias, entre las comunidades con mayores subidas de España

A nivel autonómico, Canarias se sitúa entre las regiones con mayores incrementos del país. Aunque la Región de Murcia lidera el ranking nacional con una subida del 29,6%, seguida de la Comunitat Valenciana (24,4%) y Asturias (24,0%), el Archipiélago ocupa una posición destacada con ese 21,3%, muy por encima de la media de ejercicios anteriores.

Otras comunidades con aumentos significativos son Cantabria (22,9%), Andalucía (22,2%) y Madrid (21,7%). En cambio, territorios como Navarra, Castilla-La Mancha o La Rioja registraron incrementos mucho más moderados.

En cuanto al precio absoluto, Canarias también figura entre las más caras del país. Baleares encabeza el listado con 5.267 €/m², seguida de Madrid (5.206 €/m²). Tras ellas aparecen País Vasco (3.681 €/m²), Canarias (3.319 €/m²) y Cataluña (3.247 €/m²).

Diferencias claras entre provincias canarias

El análisis por provincias refleja que el encarecimiento fue generalizado en todo el territorio insular, aunque con diferencias notables. Santa Cruz de Tenerife lideró la subida anual con un 22,7%, mientras que Las Palmas registró un aumento del 19,3%.

En términos de precios, la provincia occidental también se sitúa por encima: Santa Cruz de Tenerife alcanza un valor medio de 3.668 €/m², frente a los 2.777 €/m² de Las Palmas. Esta brecha provincial evidencia el distinto comportamiento del mercado en función de la localización, el peso del turismo y la disponibilidad de vivienda.

Municipios con subidas históricas y precios récord

El incremento del precio de la vivienda se dejó sentir en todos los municipios analizados. En total, los 23 municipios estudiados registraron subidas interanuales, algunas de ellas especialmente intensas.

Destaca el caso de Arucas, donde el precio se disparó un 43,2%, el mayor aumento de todo el Archipiélago. Le siguen Los Realejos (37,0%), La Oliva (34,8%), Santa Cruz de Tenerife capital (30,3%), San Cristóbal de La Laguna (29,9%) y Telde (26,4%). También superaron el 20% Arico y San Bartolomé de Tirajana.

En cuanto a los precios más elevados, cuatro municipios superaron la barrera de los 4.000 euros por metro cuadrado en 2025. Adeje lidera el ranking con 5.063 €/m², seguido de Guía de Isora (4.827 €/m²), Mogán (4.232 €/m²) y Arona (4.099 €/m²). Estas cifras reflejan el fuerte peso de las zonas turísticas y de alto interés residencial.

En el extremo opuesto, los municipios más asequibles fueron Puerto del Rosario (1.710 €/m²), Ingenio (1.778 €/m²) y Santa Lucía de Tirajana (1.921 €/m²), todos ellos por debajo de los 2.000 euros.