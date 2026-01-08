Revolut alcanza los seis millones de clientes en España y supera al Sabadell en penetración de mercado

El neobanco Revolut ha alcanzado los seis millones de clientes en España, colocándose como el cuarto banco por penetración de mercado en el país con un 13% de cuota, por delante de entidades como el Sabadell o ING. Así lo ha anunciado la entidad a través de un comunicado.

A pesar del ascenso de Revolut y la adopción de sus servicios por parte de la sociedad española, la fintech aún se encuentra lejos de alcanzar las cifras de presencia en el mercado de las mayores entidades a nivel nacional. Según los datos de Grupo Inmark, CaixaBank (37,9% de penetración), BBVA (26,9%) y Santander (24,9%) aún siguen exhibiendo mayores cifras que Revolut.

Tercer mayor mercado

Asimismo, España ya representa el tercer mercado de mayor tamaño para Revolut a nivel global, por detrás de Reino Unido, el país donde se fundó, y Francia. Ante este hito, la entidad ha destacado que los seis millones de clientes en España permiten operar ya con una escala "comparable" a la de los grandes bancos minoristas digitales en España, "acelerando inversión en producto, infraestructura física y servicios para empresas".

Revolut, que opera en España bajo una licencia europea concedida por el Banco de Lituania en 2018, donde se encuentra su matriz, Revolut Bank UAB, ha destacado a su vez que su división para negocios, Revolut Business, ya se encuentra entre el 'top 10' de bancos con mayor penetración entre pymes, que aglutinan el 99,8% del tejido empresarial español, y negocios.

Expansión global

La entidad ha señalado a su vez que, en 2025, concentró el 25 % de todas las descargas de aplicaciones financieras en España. Para ellos, este es un dato que refleja "su liderazgo en el canal móvil y su capacidad para convertirse en la puerta de entrada al sistema financiero para millones de usuarios, especialmente entre perfiles digitales y urbanos".

En el plano global, Revolut continúa con su crecimiento: ya han superado los 65 millones de clientes a nivel global, destacando como hitos del pasado año la entrada en nuevos mercados, como México, además de la obtención de una licencia bancaria en Colombia. Estos logros, así como los pasados, le han reportado una valoración de 75.000 millones de dólares alcanzada a través de la venta de acciones por parte de empleados, pues el banco aún no cotiza en Bolsa.

Presencia en aeropuertos para captar viajeros

Uno de los planes de Revolut para 2026 es la ampliación de su red de cajeros físicos. La compañía ha instalado ya 50 cajeros propios en ubicaciones estratégicas en Madrid y Barcelona, y prevé alcanzar 200 unidades instaladas durante el transcurso del año. A pesar de ser una entidad eminentemente digital, Revolut ha apostado con fuerza en la presencia física en ciertos puntos estratégicos, entre los que destacan los aeropuertos de Madrid y Barcelona, donde se han instalado máquinas dispensadoras de tarjetas dirigidas a viajeros.

Ignacio Zunzunegui, Head of Growth de Revolut para el Sur de Europa y Latinoamérica, destaca que “Alcanzar los 6 millones de clientes en España marca un antes y un después para Revolut en este mercado. Hemos crecido rápido, pero lo más importante es cómo los usuarios están integrando la plataforma en su día a día. España se ha convertido en nuestro tercer mayor mercado global gracias a una comunidad que busca alternativas más claras, más digitales y más eficientes."