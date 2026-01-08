Trump cita a Repsol y a otras grandes petroleras este viernes para abordar la situación en Venezuela

La Administración Trump ha convocado este viernes en la Casa Blanca a una docena de ejecutivos de empresas petroleras de todo el mundo, entre las que se encuentra la española Repsol, para abordar la posible reactivación de la producción venezolana tras la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro. Además de Repsol entre las petroleras que acudirán a la cita destacan las compañías estadounidenses Chevron --la única compañía extranjera que actualmente opera en Venezuela-- y Exxon Mobil, según avanza Bloomberg.

Con el 17% de las reservas mundiales de petróleo, casi cuatro veces más que las de Estados Unidos, Venezuela apenas produce el 1% de la oferta mundial. Tras la agresión militar contra Venezuela y la captura de su presidente, la Casa Blanca aspira a que las grandes empresas de crudo pongan en marcha la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país. Y así lo hizo saber el presidente estadounidense, Donald Trump, el sábado pasado: "Las grandes petroleras estadounidenses, las mayores del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la maltrecha infraestructura petrolera y empezar a hacer dinero para el país”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para las empresas que rápidamente mostraron, a través de analistas y expertos, sus reticencias a poner en marcha los planes del político estadounidense. Las multinacionales reclaman seguridad jurídica y garantías financieras, así como estabilidad política para volver a invertir en el país. Y eso es lo que a priori se pondrá sobre la mesa en la reunión de este viernes en Washington, en la que participarán los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum, según Bloomberg.

Repsol está presente en Venezuela desde 1993. Su actividad en este país se centra en la producción de gas natural, más que de petróleo, siendo el 85% para consumo interno. En Venezuela concentra su segundo mayor volumen de reservas de hidrocarburos (con 256 millones de barriles, un 15% del total de la compañía), solo por detrás de las que tiene en Estados Unidos (con 753 millones de barriles al cierre de 2024).

La compañía española lleva años negociando con el régimen chavista una deuda acumulada que Caracas mantiene con la empresa. Hasta hace unos meses, Venezuela pagaba a la compañía que dirige Josu Jon Imaz en especie, con buques cargados de petróleo, por esa deuda y por sus operaciones. Repsol había reactivado su negocio en el país en colaboración con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 2023, pero el Gobierno de Trump revocó el año pasado los permisos especiales que tenía la petrolera para operar en el país.