Cómo detectar un enganche ilegal a la red eléctrica: la prueba de vacío y las señales de fraude

El fraude eléctrico sigue siendo un problema significativo en Canarias. Endesa ha reportado un aumento en los casos de fraude en 2025, alcanzando 796 expedientes entre enero y septiembre. La mayor parte de estos fraudes se deben a enganches ilegales a la red eléctrica, que afectan tanto a los consumidores legítimos como a las compañías distribuidoras.

Si sospechas que alguien ha manipulado tu suministro eléctrico, existen varias señales que pueden alertarte sobre una posible conexión ilegal. Una de las más efectivas es la conocida como prueba de vacío.

¿Qué es la prueba de vacío y cómo se realiza?

La prueba de vacío es una técnica sencilla para detectar si alguien está utilizando tu suministro eléctrico de forma ilegal. Consiste en apagar todos los interruptores de tu cuadro eléctrico y observar el comportamiento del contador de electricidad.

Para hacer la prueba:

Anota la lectura de tu contador. Apaga todos los interruptores del cuadro eléctrico de tu hogar. Espera unos 30 minutos. Vuelve a comprobar la lectura del contador.

Si el contador sigue registrando consumo incluso con todo apagado, es posible que alguien se haya conectado ilegalmente a tu red eléctrica. Esta es una señal clara de que hay un fraude en tu suministro.

Otras señales comunes de fraude eléctrico

Además de la prueba de vacío, existen varios síntomas que podrían indicar que tu sistema eléctrico está siendo manipulado. Entre los más comunes se incluyen:

Bajas de tensión : Si experimentas luces que parpadean o electrodomésticos que pierden potencia , puede ser un signo de que hay un uso no autorizado de electricidad en tu red.

: Si experimentas o , puede ser un signo de que hay un uso no autorizado de electricidad en tu red. Facturas de electricidad elevadas : Si tus facturas de luz son inexplicablemente altas y no has incrementado tu consumo de electricidad, esto podría ser una indicación de un fraude.

: Si tus facturas de luz son y no has incrementado tu consumo de electricidad, esto podría ser una indicación de un fraude. Ruidos extraños : Algunos electrodomésticos pueden emitir zumbidos o ruidos inusuales si están siendo manipulados o afectados por una conexión ilegal.

: Algunos pueden emitir o ruidos inusuales si están siendo manipulados o afectados por una conexión ilegal. Manipulación visible de cables: Si ves cables manipulados o conexiones sospechosas alrededor de tu contador eléctrico, es probable que alguien esté realizando un enganche ilegal.

Torres de redes de transporte y de distribución de electricidad. / D. P. P.

La magnitud del fraude eléctrico en Canarias

La empresa Endesa ha llevado a cabo una serie de inspecciones entre enero y septiembre de 2025, lo que ha resultado en la apertura de 796 expedientes de fraude eléctrico en Canarias. Según los datos proporcionados por la compañía, la cantidad de energía defraudada asciende a 9.210.078 KWh, lo que equivale al consumo de aproximadamente 2.726 hogares. Este aumento es notable, ya que supera los 710 expedientes abiertos durante todo el año 2024.

El fraude eléctrico en las Islas Canarias está, en su mayoría, vinculado a enganches ilegales, especialmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria, que registran los mayores índices de casos. Sin embargo, un dato curioso es que, a diferencia de otras regiones del país, en Canarias no se ha detectado una vinculación significativa con el cultivo ilegal de marihuana, que es una de las principales motivaciones del fraude eléctrico en otros lugares.

Un usuario consulta su factura de la luz. / EFE

Fraudes en Canarias por islas

En cuanto a la distribución geográfica del fraude eléctrico en Canarias, los casos son más frecuentes en Santa Cruz de Tenerife, que lidera las estadísticas con 489 expedientes abiertos, seguido de Las Palmas con 307 expedientes.

Entre los municipios más afectados de Tenerife se encuentran Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Arona, mientras que en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario encabezan la lista.

Uso de inteligencia artificial para detectar fraudes

Endesa ha mejorado significativamente su capacidad de detección de fraudes mediante el uso de inteligencia artificial. Desde 2016, la compañía ha implementado un sistema de Machine Learning que analiza patrones de consumo y permite detectar anomalías de manera más eficiente. Según Endesa, este sistema ha duplicado la tasa de detección de fraudes, lo que ha permitido identificar miles de casos de fraude eléctrico en todo el país.

Este uso de tecnología avanzada ayuda a mejorar la precisión en la detección de fraudes y reduce la cantidad de fraude no detectado, lo que beneficia tanto a la empresa como a los usuarios legítimos.