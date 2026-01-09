Endesa supera los 21.000 suministros de autoconsumo en Canarias y refuerza su liderazgo en energía renovable

La filial de Redes de Endesa, e-distribución, ha alcanzado un hito significativo al cerrar el mes de noviembre de 2025 con 21.015 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución eléctrica en Canarias, ha informado la compañía este viernes.

Este resultado supone un crecimiento impresionante en la implantación de energías renovables en las Islas, donde el número de instalaciones de autoconsumo se ha multiplicado por 71 en apenas seis años, al pasar de solo 295 suministros en 2020 a más de 21.000 en 2025.

Crecimiento constante y acelerado

El autoconsumo eléctrico ha experimentado un auge continuo desde que Endesa comenzara a fomentar la adopción de esta modalidad en las Islas. En el último año, la cifra ha aumentado en 3.454 nuevas instalaciones, lo que ha incrementado la potencia de estas instalaciones en 25 MW, alcanzando un total de 201 MW en noviembre de 2025. Este crecimiento resalta el impulso de la compañía por contribuir al cambio hacia un modelo energético más sostenible y accesible, alineado con los objetivos de transición energética de España.

Este aumento se ha producido a pesar de los retos que plantea la infraestructura energética, lo que refleja una demanda creciente por parte de los ciudadanos y empresas de energía limpia producida localmente. La facilidad para realizar trámites y la agilización de procesos en la gestión de solicitudes también han sido factores clave en este aumento.

Autoconsumo individual y colectivo

Aunque el autoconsumo individual sigue siendo la modalidad más extendida, con un incremento de un 16% en 2025 en comparación con el año anterior, el autoconsumo colectivo está ganando terreno rápidamente. Este tipo de instalaciones se asocia principalmente a comunidades de vecinos, agrupaciones empresariales y polígonos industriales, que aprovechan la posibilidad de compartir la energía generada de forma colectiva.

Los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de e-distribución han superado la barrera de los 33.700 a finales de 2025, lo que supone un aumento de más del doble respecto a 2024. Esto demuestra que las comunidades de vecinos y las empresas están apostando cada vez más por la energía renovable compartida para reducir costes y mejorar la sostenibilidad.

Endesa lidera el autoconsumo en España

A nivel nacional, e-distribución ha superado los 400.000 suministros de autoconsumo conectados a su red, lo que representa un crecimiento del 20% respecto a 2024. Este avance ha consolidado a Endesa como líder en la activación de instalaciones de autoconsumo en la red de distribución eléctrica de España, con un crecimiento exponencial en los últimos cinco años.

Las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red de e-distribución suman una potencia de 4,4 GW, lo que evita la emisión de 3,5 millones de toneladas de CO2 al medio ambiente y cubre el consumo energético de 2,2 millones de hogares. Estos datos subrayan la importancia de este modelo para la descarbonización de la economía y la creación de una red energética más sostenible.

Innovaciones en el proceso de tramitación

Una de las claves del éxito de este crecimiento ha sido la simplificación de los trámites asociados al autoconsumo. Endesa ha introducido mejoras en su plataforma online para facilitar la gestión de solicitudes, tanto para instalaciones individuales como colectivas. Entre las novedades se incluyen:

Nuevas funcionalidades en la web de e-distribución para agilizar la gestión de solicitudes y la documentación necesaria para las instalaciones.

en la web de para agilizar la gestión de solicitudes y la documentación necesaria para las instalaciones. Un simulador que permite verificar el cumplimiento de las distancias requeridas por la normativa para conectar autoconsumos colectivos a la red.

que permite verificar el cumplimiento de las requeridas por la normativa para conectar autoconsumos colectivos a la red. Un validador de ficheros TXT , que ayuda a detectar errores en los documentos enviados, evitando retrasos en la tramitación.

, que ayuda a detectar errores en los documentos enviados, evitando retrasos en la tramitación. Un seguimiento en tiempo real de los trámites asociados a las solicitudes, lo que mejora la transparencia y facilita la comunicación con los clientes.

Endesa también ha habilitado un número de teléfono gratuito (900 920 974) para resolver dudas relacionadas con el autoconsumo, proporcionando una atención personalizada y resolutiva.

Un compromiso con la sostenibilidad y la innovación

Con estos resultados, Endesa reafirma su compromiso con la transición energética y con el impulso de las energías renovables, promoviendo la autogeneración de electricidad entre los ciudadanos y empresas de Canarias. La red eléctrica en las Islas, gestionada por e-distribución, continúa adaptándose a las nuevas necesidades de los consumidores, con un enfoque claro en la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Este modelo de autoconsumo no solo reduce la dependencia de fuentes de energía no renovables, sino que también fomenta la participación activa de la sociedad en la producción y el consumo responsable de energía, alineándose con las políticas de la Unión Europea para la descarbonización.