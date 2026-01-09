La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa María de Guía de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 9 de enero, con Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,139€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en Avenida Escaleritas 112. Allí, la estación H2EXAGON ESCALERITAS tiene la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Moya, isla de Gran Canaria, estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Santa María de Guía de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1 en el municipio de Haría es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,009€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 del municipio de Arrecife a 1,049€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,039€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,039€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,219€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Calle San Blas 15 de Tías a 1,254€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,255€ el litro en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,268€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 9 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,095€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,105€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,065€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,090€ el litro.

