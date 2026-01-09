Vueling nombra a Raúl Arévalo nuevo director financiero y de transformación

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha anunciado este viernes el nombramiento de Raúl Arévalo como nuevo Chief Financial and Transformation Officer, cargo que asumirá el próximo mes de junio y desde el que se incorporará al comité de dirección de la aerolínea. Arévalo sustituirá a Joana de Epalza, que pasará a ocupar la Dirección Financiera de Iberia, tal y como ha comunicado por su parte IAG.

Arévalo liderará la estrategia financiera y de transformación de Vueling y cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector aéreo y una amplia trayectoria dentro de la propia compañía. Se incorporó a la aerolínea en 2016 y desde entonces ha desempeñado un papel relevante tanto en las operaciones financieras como en la definición y ejecución de la estrategia de transformación. Primero ejerció como Finance Planning Director y, más recientemente, como Transformation Director.

Un avión de la aerolínea Vueling aterrizando en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

Según destaca la aerolínea en un comunicado, "su contribución ha sido clave en la recuperación del negocio tras la pandemia y en el posicionamiento de Vueling como una de las compañías con mejor desempeño financiero dentro de su segmento", aseguran.

Exportación de talento

Por su parte, Joana de Epalza dejará su actual cargo en la compañía aérea con base en el aeropuerto de Barcelona-El Prat para asumir la Dirección Financiera de Iberia a partir del mes de junio. De Epalza se incorporó a Vueling en 2023, donde ha desempeñado un papel destacado en las operaciones financieras de la compañía y en la estrategia de transformación, "impulsando su rendimiento financiero y mejorando su rentabilidad y competitividad", según las mismas fuentes.

Licenciada en Economía por la Universidad de Bordeaux Montesquieu, De Epalza cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las finanzas y la gestión empresarial en organizaciones multinacionales. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de Chief Financial Officer en compañías como Alpine, Algeco y Elliott Group.