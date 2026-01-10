Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy sábado en tu municipio

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 en la isla de Gran Canaria, a 0,974€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,974€ el litro en la estación de servicio FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 del municipio de Telde.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,969€ el litro en H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N de Gran Canaria situada en el municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria con un precio de 0,969€ el litro.

Hoy sábado 10 de enero las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,139€ el litro en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR a 1,159€ el litro, situada en el municipio de Santa Lucía de Tirajana en Calle Fernando Guanarteme 82 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,139€ el litro en Carretera GC-800 km S/N. En Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde sale a 0,974€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 0,974€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 10 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Moya, Carretera General del Norte km 13 a la estación de servicio H2EXAGON NORTE para llenar el tanque por 0,969€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa María de Guía de Gran Canaria, a CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,219€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Calle San Blas 15 de Tías a 1,254€ el litro.

La estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1 en el municipio de Haría es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,009€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 del municipio de Arrecife a 1,049€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,039€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,039€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,255€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,268€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,065€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,090€ el litro en DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy sábado 10 de enero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,105€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Carretera GC-800 km S/N, con un precio de 1,139€ el litro de Gasolina 98 en la estación MOEVE HOYA PARRADO. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,197€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,974€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO que ofrece el gasoil a 0,974€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 10 de enero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,974€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.