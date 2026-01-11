Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy domingo en tu municipio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, domingo 11 de enero, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Moya, en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13, donde la gasolinera H2EXAGON NORTE tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, con la Gasolina 98 a 1,139€ el litro en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO SARDINA SUR de la isla de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, con un precio de 1,159€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,974€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,974€ el litro en la estación de servicio FAST FUEL GORO de Telde, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,219€ el litro. Otra opción está en Tías, Calle San Blas 15, en la estación PCAN a 1,254€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, domingo 11 de enero, la Gasolina 95 más barata en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación de servicio PCAN ARRIETA a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el litro está a 1,049€.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,065€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA EL MATORRAL de Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 en Antigua a 1,090€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,095€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,105€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,255€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,268€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La gasolina más barata de este domingo en Telde

