Vivienda
El Gobierno inicia en Madrid la transformación de Campamento para construir 10.700 viviendas asequibles
Sánchez asiste al inicio de la demolición de antiguos cuarteles militares en el sur de la capital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este lunes en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, un paso previo a la construcción de 10.700 viviendas asequibles en la zona.
Al evento asisten también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El inicio de las demoliciones marca el arranque operativo del proyecto, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible en la capital.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La pequeña cafetería de Las Palmas de Gran Canaria que sirve una de las mejores tartas de España
- Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
- Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- La UD Las Palmas rasca un punto, golazo de Jesé y Yeremay pasa de puntillas (1-1)
- Una familia canadiense recupera el Museo del Vino para turismo rural
- La afición de la UD Las Palmas como jueza: pitos para Yeremay y honores para Dinko