Telefónica acelera su ‘boom’ comercial y logra por primera vez quitar clientes hasta al gigante ‘low cost’ Digi

Las telecos españolas se han instalado en una continua guerra comercial que hace que cada mes en torno a medio millón de clientes cambien de compañía. Las famosas portabilidades (los saltos de usuarios de una operadora a otra manteniendo su número de teléfono) son un factor clave en la gran batalla del sector. Telefónica, antiguo monopolio estatal de las telecomunicaciones, ha conseguido darle la vuelta por completa a la tendencia histórica de pérdida de clientes que huían con destino a la legión de nuevos rivales, y ahora ha disparado hasta niveles récord su capacidad de capturar usuarios de telefónica móvil de sus competidores.

Telefónica, con sus dos marcas Movistar y O2, consiguió el año pasado arrebatar a sus rivales un récord de casi 200.000 líneas de móvil (con 199.684 portabilidades exactamente), cinco veces más que los 39.546 clientes que logró ‘robar’ a sus rivales en el conjunto de 2024, el primer ejercicio en que el grupo consiguió crecer a costa de otras compañías en España. El grupo acumula ya 20 meses consecutivos ganando líneas a la competencia con portabilidades de móvil (de manera ininterrumpida desde mayo de 2024).

Telefónica España, comandada en el último año por Borja Ochoa como nuevo presidente ejecutivo, acelera su ‘boom’ comercial y culminó un 2025 histórico consiguiendo un hecho histórico: arrebatar en el último mes clientes de móvil a todos sus rivales sin excepción. A todos. Incluido el gigante del bajo coste Digi, que ha logrado en los últimos años poner patas arriba el sector en España creciendo de manera imparable y entrando de lleno en el ‘club’ de las grandes telecos.

En el mejor mes de su historia en portabilidades, Telefónica registró en diciembre una ganancia neta de más de 25.300 clientes de móvil procedentes de otras operadoras. Procedentes de todas las grandes operadoras. Movistar y O2 capturaron casi 13.700 usuarios que hasta entonces tenían contrato con marcas del Grupo MasOrange. También arrebató casi 9.200 clientes de Vodafone España.

Y en un logro casi sin precedentes en el sector nacional de las telecos, Telefónica también ‘robó’ clientes a la compañía que más clientes ‘roba’ a las demás, captando 1.270 usuarios de móvil procedentes de la ‘low cost’ Digi, según los datos que manejan las empresas del sector y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Telefónica se erige actualmente en la única de las grandes telecos con capacidad de conseguir un saldo positivo en móvil frente al operador de bajo coste de origen rumano, y lo hace con una oferta que no tira los precios y que busca ser de alto valor y alta rentabilidad para la compañía.

De hecho, Telefónica logra un hito con muy excepcionales precedentes en el sector de las telecos español. La última vez que Digi perdió clientes de móvil que se marcharon a sus rivales (con todos sus grandes rivales, de hecho) fue en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de covid y con una regulación extraordinaria que prohibía los cambios de compañía que implicaban el desplazamiento de un operario a la vivienda de cliente. Antes de ese escenario excepcional por el covid, Digi sólo había perdido en una ocasión clientes frente a Orange (en marzo de 2017) y otra vez con Vodafone (en septiembre de 2016). Pero entonces la compañía 'low cost' aún era una pequeña teleco y no disponía de una oferta completa de servicios, que no lanzó hasta 2018.

Giro en la guerra comercial

Digi sigue siendo la teleco que más crece y la que más clientes quita a sus rivales. En el conjunto del año pasado la teleco de bajo coste arrebató más de 783.500 clientes de móvil al resto de operadoras del sector nacional, un nuevo récord para la compañía. Ahorrar en la factura es el principal motivo que mueve a los clientes a cambiar de compañía de telefonía y servicios de internet. Y la reina de las tarifas bajas y servicios competitivos es Digi, lo que le permite capturar mes a mes decenas de miles de clientes de sus rivales, con MasOrange y Vodafone España como sus principales víctimas.

El Grupo MasOrange, nacido de la fusión de Orange España y MásMóvil, sufrió en 2025 su peor año en portabilidades móviles, perdiendo más de 513.600 usuarios que se marcharon a otras telecos. Y Vodafone España, ahora controlado por el grupo británico Zegona y operando fuera del paraguas de una corporación global como Grupo Vodafone, vio cómo se esfumaban 435.453 usuarios de móvil el año pasado si se suman los datos de Vodafone, Lowi y ahora también Finetwork, de la que ha tomado las riendas (Vodafone + Lowi perdieron más 219.400 clientes y Finetwork, otros 216.000).

El negocio de las telecomunicaciones se ha partido en dos en España, con operadoras de bajo coste que rompen el mercado con precios bajos y con un puñado de grandes marcas que pelean por los clientes dispuestos a pagar más por unos servicios de alta calidad y por una oferta más completa, sobre todo en el caso de la oferta de contenidos audiovisuales (de cine y series a los deportes, con el fútbol como gran catalizador). Y en este campo de los clientes ‘premium’ Telefónica sigue mandando a través de Movistar y está consiguiendo crecer a costa de sus rivales. Y también lo consigue en el negocio de tarifas más ajustadas -sin llegar a bajo coste- mediante la marca O2.

En todo 2025, la ahora pujante Telefónica España arrebató 147.165 líneas de móvil a las marcas del Grupo MasOrange (casi 102.000 a MasMóvil y 43.600 a Orange), también quitó 102.600 usuarios de móvil a Vodafone España. El antiguo monopolio estatal sólo tuvo una pérdida neta de clientes en el conjunto del año pasado con Digi, que le arrebató 67.475 líneas de móvil en los doce meses.