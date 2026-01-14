Descienden los accidentes laborales en Canarias en 2025, pero repuntan los siniestros graves y mortales

La siniestralidad laboral en Canarias muestra una evolución desigual durante los once primeros meses de 2025, entre enero y noviembre. Aunque el número total de accidentes de trabajo ha descendido respecto al año anterior, los datos oficiales reflejan un incremento preocupante de los siniestros graves, muy graves y mortales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo publicada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron 25.311 accidentes laborales en el Archipiélago, lo que supone un 2,3% menos que en el mismo periodo de 2024. Esta bajada global contrasta, sin embargo, con el aumento de los accidentes de mayor gravedad.

Aumento de los accidentes graves y mortales

El balance del ISTAC revela que los accidentes graves y muy graves crecieron un 20,4%, pasando de 142 casos en 2024 a 171 en 2025. Aún más llamativo es el incremento de los accidentes mortales, que alcanzaron los 28 fallecidos, frente a los 16 registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto supone un aumento del 75%, una cifra que vuelve a poner el foco en la seguridad y la prevención en el entorno laboral.

Estos datos evidencian que, pese a la reducción del número total de siniestros, los accidentes que se producen tienden a ser más severos, lo que refuerza la necesidad de mejorar las medidas preventivas en los centros de trabajo.

Evolución por provincias en Canarias

El descenso de la siniestralidad se observa en ambas provincias canarias, aunque con distinta intensidad. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el número de accidentes laborales disminuyó un 3,1%, mientras que en Las Palmas la reducción fue del 1,7%, siempre en comparación con los datos acumulados hasta noviembre de 2024.

Estas cifras confirman una tendencia general a la baja, aunque no homogénea, en el conjunto del Archipiélago.

Índice de incidencia: menos accidentes por trabajador

En relación con el número de personas afiliadas a la Seguridad Social con contingencias profesionales reconocidas, Canarias registró hasta noviembre de 2025 un Índice de Incidencia de 217,29 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Este dato es inferior al del mismo periodo de 2024, cuando se situó en 228,38.

El índice permite medir el impacto real de la siniestralidad en función del número de trabajadores y apunta a una mejora relativa de las condiciones de seguridad, aunque con importantes diferencias entre sectores.

Imagen de archivo de obras de rehabilitación de un edificio. / LP/DLP

La construcción, el sector con mayor riesgo

Por ramas de actividad, la construcción continúa siendo el sector con mayor incidencia de accidentes laborales en Canarias, con 468,01 siniestros por cada 100.000 trabajadores. Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 3.182 accidentes con baja en este sector.

Le sigue la agricultura, con un índice de 381,62 y 825 accidentes, mientras que la industria presentó una incidencia de 333,65, con 1.529 siniestros registrados.

El sector servicios, pese a concentrar el mayor número absoluto de accidentes (16.486), es también el que cuenta con más trabajadores afiliados, por lo que presenta el índice más bajo, con 187,69 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

Un camarero colocando una mesa. / LP / DLP

Prevención

Los datos del ISTAC ponen de relieve la importancia de reforzar las políticas de prevención de riesgos laborales, especialmente en los sectores con mayor exposición. La información estadística es clave para diseñar estrategias que reduzcan no solo el número de accidentes, sino también su gravedad.