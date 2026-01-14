En Directo
Consejo de Política Fiscal y Financiera
En directo | Montero ofrece a las comunidades que la aplicación de la nueva financiación sea voluntaria
Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10.30 horas de este miércoles en el Ministerio de Hacienda, aunque las comunidades ya han ido expresando sus diferentes posiciones sobre el nuevo modelo de financiación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.
Iván Gil / Pablo Allendesalazar
La crónica
Page, durísimo: "No debe salir"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, elevó el tono de su crítica con el modelo de financiación autonómica que la vicepresidenta María Jesús Montero está presentando a las comunidades autónomas y alertó de que no van a consentir privilegios. El presidente manchego indicó que "no estamos hablando de un tema menor: hablamos del corazon de la ideologia que a algunos desde niños nos han llevado a militar en politico". Por lo que subrayó que no van a "admitir consejos de quien tiene en nómina decirle que sí siempre al presidente"
Iván Gil
Cada territorio decidirá libremente
La ministra de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria. Esto es, que cada territorio decida libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con los recursos del actual. Se trata de una prerrogativa que no es nueva, según trasladan fuentes de su departamento, pues ya está incluida dentro de la actual ley de financiación de 2009. Asimismo, la vicepresidenta primera ha asegurado que iniciará una ronda de reuniones de carácter con las comunidades para combinar el carácter bilateral con el multilateral, para “profundizar en el modelo”. Una exigencia que habían puesto sobre la mesa territorios como Asturias, cuyo gobierno lidera el socialista Adrián Barbón, y ante las críticas recurrentes de que este nuevo modelo venga “precocinado” tras el acuerdo con la Generalitat y con ERC.
May Mariño
La nueva financiación será voluntaria
La vicepresidenta del Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria, es decir, las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente. Esa prerrogativa, según apuntan fuentes de Hacienda, no es nueva y ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009 (disposición transitoria tercera). Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo.
La postura de Izquierda Unida
El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha considerado este miércoles, cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una "buena base" para el acuerdo el modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "embarrar" el debate con propuestas "extravagantes". En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, Maíllo ha mostrado su satisfacción por que en España se esté debatiendo actualmente sobre la financiación autonómica, ante lo que su formación plantea que haya "garantía de un suelo de coste de los servicios que garantice esta igualdad y equidad"; una "corresponsabilidad fiscal que vincule el aumento de recursos a las comunidades autónomas en un compromiso de éstas para fortalecer con ese dinero los servicios públicos sanitario, educativo, de dependencia o política de vivienda, y no para agujerear con más premios de impuestos salvados a los ricos de cada comunidad", y una reforma fiscal.
Para Extremadura es la "consagración de la desigualdad"
La consejera extremeña de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha considerado que el modelo de financiación autonómica propuesto es un "mandato político" y la "consagración de la desigualdad" entre territorios. Manzano, momentos antes de asistir a la reunión este miércoles en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha insistido en declaraciones a los medios que la comunidad acude al mismo para defender una financiación suficiente para Extremadura y ha criticado que reciba "cero euros de 21.000 millones".
Pablo Gallén
3.669 millones para la Comunitat Valenciana
A pesar del escepticismo mostrado este miércoles por Rovira, el pasado lunes sostuvo que el modelo “no pinta mal”, ya que el nuevo sistema de financiación que propone Hacienda implicaría un incremento de 3.669 millones para la Comunitat Valenciana en 2027 respecto al modelo vigente. En cuanto al fondo climático que presenta Hacienda, Rovira ha comentado que “favorece relativamente, porque el arco mediterraneo concentra al 50% de la población española”.
Pablo Gallén
Dispuestos a escuchar
“Vamos a escuchar con detalle a la ministra para conocer mucho más el modelo. Ayer reunimos a la Comisión Mixta y también al Comité de Expertos que tenemos en la Generalitat Valenciana, y ellos mismos dijeron que nos faltan muchísimos datos y que necesitamos muchísima más información y a eso venimos. Lo que sí que tenemos claro es que los valencianos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación autonómica”, ha señalado. Rovira, en el cargo desde el pasado 3 de diciembre tras la remodelación del Gobierno valenciano por Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que “los valencianos deben tener los mismos derechos que todos los ciudadanos de España. Y eso supone los mínimos ingresos en la media por habitante. Desde la Generalitat Valenciana exigimos que el modelo solucione la deuda histórica que tenemos y por la inflación generada en los últimos años”.
Pablo Gallén
La Generalitat Valenciana traslada que "no puede seguir siendo de segunda"
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha acudido este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde ha defendido que la Comunitat "no puede seguir siendo de segunda en financiación autonómica". Rovira ha trasladado este mensaje a la entrada de la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda en Madrid donde la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero explicará el modelo pactado entre el Gobierno de España y ERC.
La postura de Comisiones Obreras
Comisiones Obreras ha valorado la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica, considera es "necesaria y ha pedido responsabilidad a Gobierno, partidos y administraciones públicas, para acordar actualizar el sistema vigente y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en las comunidades autónomas. Para el sindicato es urgente un nuevo modelo de financiación para las comunidades, ya que el actual modelo lleva caducado desde el año 2014 y se elaboró en unas circunstancias y coyunturas de país que cambian y tienen que ser evaluadas y revisadas periódicamente.
