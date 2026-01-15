Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy jueves en tu municipio

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,865€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,865€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,059€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,059€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 15 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1 a la estación de servicio PCAN ARRIETA para llenar el tanque por 1,009€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,069€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,219€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Calle San Blas 15, la estación de servicio PCAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,254€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

La estación de CEPSA GRAN TARAJAL en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,255€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,268€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,065€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, jueves 15 de enero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,095€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, CEPSA GRAN TARAJAL, en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el litro está a 1,105€.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La gasolina más barata de este jueves en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, jueves 15 de enero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,974€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,974€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

