La vivienda en Canarias ante el nuevo plan de Sánchez para frenar los alquileres

Las declaraciones de Pedro Sánchez sobre vivienda marcan un nuevo punto de inflexión en una de las políticas públicas más sensibles para millones de ciudadanos. El anuncio de un Real Decreto Ley con medidas “urgentes y contundentes” para evitar subidas en los alquileres llega en un contexto especialmente delicado para territorios como Canarias, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos. La propuesta se centra en bonificar fiscalmente al 100% en el IRPF a los propietarios que renueven contratos sin incrementar el precio, una medida que el Ejecutivo defiende como un equilibrio entre protección al inquilino y seguridad jurídica para el arrendador.

La iniciativa cobra especial relevancia en 2026, cuando cientos de miles de contratos firmados bajo la contención de precios aplicada durante la pandemia de la COVID-19 deberán renovarse. En Canarias, donde el alquiler es la opción mayoritaria para jóvenes, familias trabajadoras y población migrante, el efecto de estas renovaciones será determinante para la estabilidad social del archipiélago.

Canarias, uno de los territorios más tensionados por el alquiler

El mercado del alquiler en Canarias arrastra problemas estructurales desde hace años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el archipiélago se sitúa de forma recurrente entre las comunidades con mayor proporción de hogares en régimen de alquiler. Esta realidad se agrava por factores como la insularidad, la limitada disponibilidad de suelo y la fuerte presión del alquiler vacacional.

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en un acto sobre vivienda en el acuartelamiento de Campamento / PI STUDIO

Informes de portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa, así como estudios del Banco de España, coinciden en señalar que Canarias ha experimentado incrementos sostenidos en los precios del alquiler tras la pandemia, especialmente en áreas metropolitanas como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, así como en zonas turísticas del sur de ambas islas capitalinas. Aunque los ritmos de subida varían según el municipio, el consenso es claro: los salarios no han crecido al mismo ritmo que los alquileres, una brecha que dificulta el acceso a la vivienda.

En este escenario, la propuesta de Sánchez busca evitar un nuevo salto de precios cuando finalicen las renovaciones de contratos protegidos por la normativa COVID. Para Canarias, donde una parte significativa de los contratos actuales se firmaron en ese periodo, la medida podría amortiguar un impacto que muchos expertos califican de “crítico”.

Incentivos fiscales como eje de la estrategia

El elemento central del Real Decreto Ley anunciado es el despliegue de un sistema de incentivos fiscales destinado a propietarios que mantengan los precios del alquiler. El presidente del Gobierno ha sido explícito: quienes no especulen y no suban el alquiler recibirán una bonificación fiscal completa del 100% en el IRPF, compensando así el ingreso adicional que podrían obtener con una subida.

Desde el punto de vista económico, esta medida conecta con recomendaciones de organismos europeos como la Comisión Europea y la OCDE, que en varios informes sobre vivienda han señalado la necesidad de combinar regulación con estímulos fiscales para aumentar la oferta de alquiler asequible. En España, el propio Banco de España ha subrayado en estudios recientes que los incentivos pueden ser más eficaces que los topes rígidos si se aplican de forma selectiva y evaluable.

En Canarias, donde muchos pequeños propietarios dependen del alquiler como complemento de renta, la bonificación fiscal podría ser un factor decisivo para optar por la estabilidad en lugar de la subida de precios o el paso al alquiler vacacional. La clave estará en el diseño final del decreto y en su aplicación efectiva en territorios con realidades tan específicas como las islas.

El peso del alquiler vacacional en el archipiélago

Uno de los grandes retos que condiciona cualquier política de vivienda en Canarias es el alquiler turístico. Estudios del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y análisis académicos de universidades como la Universidad de La Laguna o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han documentado cómo la expansión del alquiler vacacional ha reducido la oferta de vivienda residencial, especialmente en zonas costeras y céntricas.

La medida anunciada por el Gobierno central no actúa directamente sobre este fenómeno, pero sí puede influir de forma indirecta

La medida anunciada por el Gobierno central no actúa directamente sobre este fenómeno, pero sí puede influir de forma indirecta. Al ofrecer ventajas fiscales claras al alquiler de larga duración, se busca hacer más atractivo mantener la vivienda en el mercado residencial. Para muchos expertos, esta estrategia solo funcionará si se acompaña de políticas autonómicas y municipales que regulen el uso turístico de la vivienda, una competencia clave en manos del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos.

Impacto social: jóvenes, familias y trabajadores esenciales

El problema del alquiler en Canarias tiene un fuerte componente social. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, los jóvenes canarios figuran entre los que más dificultades tienen para emanciparse, debido a la combinación de salarios bajos y precios elevados de la vivienda. La contención de los alquileres en las renovaciones previstas para 2026 podría evitar que miles de jóvenes se vean obligados a abandonar sus municipios o a prolongar situaciones de precariedad residencial.

ACFI-PRESS

Las familias con ingresos medios y bajos, así como trabajadores esenciales del sector servicios —clave en la economía canaria—, también se verían beneficiados si la medida logra frenar subidas generalizadas. La estabilidad en el alquiler no solo afecta al bolsillo, sino también a la planificación vital, la escolarización y la cohesión de los barrios.

Opinión de expertos y comparación europea

En el ámbito europeo, países como Alemania, Francia o Portugal han aplicado en los últimos años distintas fórmulas para contener los precios del alquiler, combinando límites, incentivos fiscales y aumento del parque público. Estudios de Eurostat y del European Housing Observatory muestran que no existe una solución única, pero sí una tendencia común: reforzar el alquiler asequible como pilar del Estado del bienestar.

Expertos en políticas públicas consultados por distintos medios coinciden en que la propuesta de Sánchez va en línea con estas experiencias, aunque advierten de la necesidad de evaluación continua. En Canarias, donde el parque de vivienda pública es reducido en comparación con la media europea, cualquier medida estatal adquiere un peso mayor y debe adaptarse a la realidad insular.

Retos pendientes y expectativas en Canarias

El anuncio del Real Decreto Ley ha generado expectativas, pero también interrogantes. Propietarios, inquilinos y administraciones locales esperan conocer los detalles técnicos: plazos, requisitos y compatibilidad con otras deducciones fiscales. En Canarias, donde la gestión administrativa puede verse condicionada por la fragmentación territorial, la coordinación entre el Estado, la comunidad autónoma y los cabildos será determinante.

Además, organizaciones sociales y sindicatos reclaman que estas medidas se complementen con un impulso decidido a la vivienda pública, una demanda respaldada por informes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y por recomendaciones del Parlamento Europeo. La contención del alquiler es solo una parte de un problema más amplio que requiere soluciones a medio y largo plazo.

Una oportunidad clave para el archipiélago

Las palabras de Pedro Sánchez sitúan la vivienda en el centro del debate político y social, y Canarias aparece como uno de los territorios donde el impacto del nuevo decreto será más visible. Si los incentivos fiscales funcionan como prevé el Gobierno, el archipiélago podría evitar una nueva escalada de precios en 2026 y ganar tiempo para abordar reformas estructurales.

La vivienda, como recordó el presidente, es un ámbito en el que “ganamos todos” cuando se evita la especulación y se protege la estabilidad. En Canarias, donde el equilibrio entre desarrollo económico y bienestar social es especialmente frágil, este Real Decreto Ley puede convertirse en una herramienta clave para devolver certidumbre a miles de hogares y para reorientar el mercado del alquiler hacia un modelo más justo y sostenible.