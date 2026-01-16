La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, tiene el gasoil a 0,865€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,865€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, viernes 16 de enero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la Gasolina 95 está a 0,865€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,865€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N tiene la Gasolina 98 a 1,139€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON ESCALERITAS, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy viernes 16 de enero, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 0,865€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,865€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, a la gasolinera MOEVE HOYA PARRADO, donde el litro está a 1,139€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la H2EXAGON ESCALERITAS, que está a 1,169€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 0,865€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,865€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,219€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Calle San Blas 15, en la PCAN, que está a 1,254€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy viernes 16 de enero, está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación PCAN ARRIETA, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, a 1,049€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,255€ el litro en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,268€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,065€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,090€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 16 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,095€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,105€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,139€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este viernes 16 de enero está en la estación de servicio PLENERGY a 0,865€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,865€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 0,865€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,865€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 16 de enero está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,974€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,974€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,974€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,197€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar