Las consecuencias de la batalla judicial de Santa Bárbara contra Indra: estas son las inversiones (milmillonarias) que se juega Asturias

El pasado 23 de diciembre, en un clima ya navideño, entraba en El Tallerón de Gijón un "regalo" muy esperado por el nuevo dueño del recinto: un blindado de combate 8x8 "Dragón", el primero en ingresar en la recién estrenada fábrica de Indra. El vehículo, transportado en un gran camión, apenas había recorrido 45 kilómetros desde su punto de origen: la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo). El 8x8 es un punto de unión de ambas compañías, socias en el consorcio Tess Defence, que produce ese blindado para el Ejército de Tierra. Pero la decisión del Gobierno para que sea Indra, y no Santa Bárbara, la que desarrolle en El Tallerón casi todos los nuevos sistemas terrestres españoles ha dinamitado la relación. La segunda ha llevado los planes del Ejecutivo a los tribunales, poniendo en riesgo más de 8.000 millones de euros de inversiones de Indra en Asturias, si se suman los contratos en liza y los trabajos para poner a punto su enclave gijonés, donde espera tener 850 trabajadores.

Mientras se producía el traslado a Gijón del 8x8, los magistrados del Tribunal Supremo ya estudiaban el recurso interpuesto por Santa Bárbara, filial de la estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS), para paralizar la concesión de 3.000 millones de euros de préstamos públicos (y sin intereses) a la alianza de Indra y Escribano Mechanical & Engineering para llevar a cabo los dos mayores programas de blindados del Gobierno: los de obuses autopropulsados por ruedas y por cadenas.

Pero el recurso no se queda en los créditos, sino que ya anuncia la intención de Santa Bárbara de recurrir la adjudicación de esos contratos gubernamentales. Adjudicación que tuvo lugar el 23 de diciembre y que supone que Indra y EM&E ingresen 7.240 millones por fabricar 536 obuses en Gijón hasta el año 2034. Si prosperara el recurso de Santa Bárbara, El Tallerón se quedaría sin ese proyecto.

Santa Bárbara ha centrado su litigio en los obuses porque ya cuenta con dos prototipos –tanto sobre ruedas ("Piranha") como cadenas ("Némesis")– y considera, por tanto, que es la única empresa que tiene capacidad para cumplir con el encargo del Ejecutivo.

Pero la filial de GDELS también dispone de un modelo de vehículo lanzapuentes (el "Anaconda") , del que Indra también ha obtenido un contrato público para fabricar 32 unidades por un total de 382 millones. Si bien Santa Bárbara no se ha pronunciado sobre este contrato, fuentes próximas a Indra señalaron que, si el Supremo decide suspender cautelarmente los préstamos de los obuses, "lo más probable es que se paralice toda la cartera de proyectos en El Tallerón".

Además de los tres mencionados, Indra también ha obtenido el del vehículo anfibio para la Marina (370 millones) y el diseño del nuevo carro de bombate del Ejército (32 millones). Los cinco programas sumarían más de 600 blindados fabricados en Gijón por un total de 8.000 millones.

Indra mantiene sus planes

Pese a la pugna judicial, el pasado lunes la directora de recursos humanos de Indra, María del Carmen Moneva, afirmó que la empresa seguirá con sus planes. Lo dijo en un acto en Oviedo en el que la compañía avanzó que quiere contar con 850 trabajadores en la región para el año 2027.

Además de los contratos mismos, Indra maneja una inversión de unos 50 millones de euros para adecuar El Tallerón –que compró a Duro Felguera– a la fabricación de blindados. A ello se sumará, si no se alteran los planes previstos, la construcción de una pista de pruebas para los vehículos. Para su ubicación, la empresa ha sondeado terrenos en las Cuencas y en Avilés.