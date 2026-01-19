Línea Directa confirma el fallecimiento de su consejero independiente John de Zulueta a los 78 años

El mundo de los negocios en España despide hoy a una de sus figuras más respetadas y polifacéticas. John de Zulueta Greenebaum, consejero independiente de Línea Directa Aseguradora y referente histórico del sector sanitario, ha fallecido este lunes en Madrid a los 78 años de edad.

La noticia, comunicada por la propia aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pone fin a una trayectoria de más de cuatro décadas en la cúspide de la gestión empresarial, donde Zulueta destacó por su capacidad para modernizar estructuras corporativas y su firme defensa de la colaboración público-privada.

Una vida dedicada a la excelencia empresarial

Nacido en Cambridge (Massachusetts) en 1947, pero profundamente vinculado a España por raíces familiares (era nieto del diplomático Luis de Zulueta), John de Zulueta combinó la formación de élite en Stanford y Columbia con un pragmatismo analítico que forjó en sus inicios en Boston Consulting Group.

Su etapa más recordada fue al frente del Grupo Sanitas, donde ejerció como consejero delegado durante 14 años. Bajo su liderazgo, la compañía no solo consolidó su posición en España, sino que se integró con éxito en el gigante británico Bupa, transformando el modelo de atención sanitaria privada en nuestro país. Su visión estratégica le llevó también a presidir USP Hospitales y a ocupar cargos de alta dirección en multinacionales de consumo como PepsiCo y Cadbury Schweppes.

Compromiso con la sociedad civil

Más allá de los resultados financieros, Zulueta fue un firme creyente en el papel social del empresario. En 2018 asumió la presidencia del Círculo de Empresarios, desde donde abogó por reformas estructurales para mejorar la competitividad española. Su labor fue reconocida por la Casa Real con la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

En su etapa final, su papel en Línea Directa fue fundamental durante el proceso de salida a Bolsa de la compañía en 2021. Como presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones hasta abril de 2025, veló por los estándares de transparencia y gobernanza que hoy definen a la aseguradora naranja. Con su marcha, la economía española pierde a un puente entre culturas y un incansable promotor del talento y la innovación.