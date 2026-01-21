Ferrocarril
Adif levanta la restricción temporal de velocidad a 160 en el AVE Madrid-Barcelona
La pública Adif limita ahora de forma temporal la velocidad a 160km/h en tramos del AVE Madrid-Barcelona por seguridad
Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.
Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento, que tendrá lugar esta noche, según han confirmado a fuentes de Adif. De este modo, en casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud la velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300km/h.
Problemas en las vías
La limitacón que se impuso ayer se hizo "debido a los problemas con los que cuenta la vía en diferentes tramos de dicho trayecto". Acto seguido, remitió una carta a los maquinistas de dicha ruta en la que se decretaban dichas limitaciones de velocidad. La gestora, más tarde, declaró que se trata de una limitación de carácter temporal. "Esta noche, equipos de mantenimiento de Adif revisarán, como se hace habitualmente y como establecen los protocolos, los puntos reportados con posibles incidencias para evaluarlos. Si se considera que no alteran la circulación, lo normal es que se levante la LTV con normalidad y mañana se volverá a establecer la velocidad máxima de circulación en 300km/hora", sostuvo ayer Adif.
Así ha sido. Sin embargo, tal y como explicaron fuentes sindicales a EL PERIÓDICO, los maquinistas, al identificar dicho tramo en el que se producen amplias vibraciones en la locomotora, ya reducían la velocidad al circular de forma unilateral. Debido a que los maquinistas se comunican entre sí a través de mensajes, y al conocer la existencia de estos tramos deteriorados, tomaban la decisión de frenar antes incluso de que el tren comenzase a vibrar.
Fue el pasado 8 de agosto cuando el sindicato SEMAF envió una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), transmitiendo su preocupación por el estado general de las vías, especialmente el de las líneas 010 (Madrid-Sevilla), 030 (Madrid-Málaga), 040 (Madrid-Valencia) y 050 (Madrid-Barcelona). Ello, alegando que "los maquinistas que desempeñan su trabajo a diario por ellas se están encontrando cantidad de baches, garrotas, descompensación en la catenaria, etc". Los maquinistas, además, sostenían que a causa del estado de las líneas, se estaba produciendo "una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías". Como consecuencia, Semaf solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, fijándose en 250 km/h.
- El 'taxi-guagua' llega a Gran Canaria: arranca el proyecto piloto en el barrio de Siete Puertas
- Las Palmas de Gran Canaria expropia una vivienda en el pasaje de Las Chapas para hacer un parque
- El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
- Marruecos repara en el Puerto de Las Palmas el barco con el que busca tierras raras en aguas al sur de Canarias
- Las nuevas 240 viviendas de alquiler asequibles en Las Palmas de Gran Canaria necesitan un cambio en el PGO
- La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- El «calvario» de José Antonio en el Hospital Insular de Gran Canaria: «La espera aumenta el riesgo»