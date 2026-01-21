Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELECOMUNICACIONES

Fundación Telefónica incorpora a José María Areilza como nuevo miembro del patronato

Con amplia experiencia en relaciones internacionales y europeas, el actual secretario general de Aspen Institute se incorpora como nuevo patrono de la organización vinculada a la teleco

José María Areilza Carvajal, secretario general de Aspen Institute España y patrono de la Fundación Telefónica.

José María Areilza Carvajal, secretario general de Aspen Institute España y patrono de la Fundación Telefónica. / Instituto Aspen

Redacción

Madrid

El Patronato de la Fundación Telefónica incorpora un nuevo miembro. José María Areilza Carvajal, actual secretario general de Aspen Institute España, entra a formar parte del órgano de gobierno de la fundación en calidad de patrono electivo. Con amplia experiencia en relaciones internacionales y europeas, Areilza se suma al patronato de la institución que preside Enrique Goñi y del que forman parte también, como patronos electivos, Javier Nadal Ariño, Lucía Figar de Lacalle, Javier Solana Madariaga, Carmen Morenés Giles, Julio Linares López y Carmen García de Andrés.

Areilza es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard y Profesor ordinario en ESADE Business School, Universidad Ramón Llull, donde es titular de la Cátedra Jean Monnet-ESADE. Desde 2012, dirige además Aspen Institute España, una fundación dedicada a promover el liderazgo basado en valores en todos los sectores de la sociedad y con la que Fundación Telefónica organiza el programa Tech & Society, que tiene como objetivo establecer un foro para la reflexión plural e ilustrada acerca de las grandes cuestiones planteadas por los avances de la tecnología en ámbitos como las relaciones humanas, la política, la educación, la cultura, la economía o la medicina.

El nuevo patrono electivo de Fundación Telefónica ha sido además Profesor Visitante en INSEAD Business School, Fontainebleau, y en London Business School. Es Academy Adjunct Faculty en Chatham House, Londres, Miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Vicepresidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, Miembro del Consejo Asesor del Círculo de Empresarios y miembro del Real Patronato del Museo Naval de España.

La Fundación

Fundación Telefónica tiene como objetivo mejorar la vida de las personas a través de la innovación tecnológica anticipando tendencias, dando respuestas y promoviendo una tecnología tan competitiva como ética. Su labor se centra en reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad, fomentar la integración social y digital, así como promover el arte, la cultura y el pensamiento.

Para lograr su objetivo, Fundación Telefónica identifica las oportunidades y desafíos de la digitalización salvaguardando los derechos digitales, y desarrolla programas formativos gratuitos para acompañar a las personas a lo largo de su vida. Como parte de su actividad, la fundación forma a menores sobre competencias digitales y el uso responsable de la tecnología, capacitando a jóvenes y adultos para que puedan acceder a las profesiones digitales y habilitando digitalmente a las personas mayores para que no se queden atrás. 

TEMAS

