Los maquinistas convocan huelga general tras los accidentes de Adamuz y Gelida

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha anunciado la convocatoria de una huelga general en todo el sector ferroviario tras los graves accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que en las últimas 48 horas han dejado varias víctimas mortales, entre ellas tres maquinistas además de numerosos heridos.

En un comunicado difundido en la madrugada de este miércoles, la organización sindical ha confirmado el fallecimiento del maquinista que conducía el tren Rodalies de la línea R4 como consecuencia de los descarrilamientos provocados por el fuerte temporal que ha afectado a buena parte del país. “Todos los integrantes de SEMAF estamos devastados”, señala el texto, en el que se califica de “inadmisible” el deterioro constante del ferrocarril y se reclama una actuación urgente para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

El temporal ha provocado, al menos, dos descarrilamientos en la red de Rodalies. El primero se produjo en Maçanet, tras la caída de una roca sobre la vía, sin consecuencias personales. El segundo, mucho más grave, tuvo lugar en Gelida, donde el desprendimiento de un muro de contención sobre la infraestructura provocó el choque de un tren en circulación, con resultado de víctimas mortales y heridos de diversa consideración.

Huelga para exigir la seguridad de la red

SEMAF asegura que, en cuanto tuvo conocimiento de los accidentes, inició gestiones para paralizar la circulación de trenes en el ámbito de Rodalies, aunque durante ese proceso se confirmó el fallecimiento de uno de los maquinistas. Ante esta situación, el sindicato ha decidido impulsar una huelga general para “dar amparo legal a las movilizaciones” y exigir que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria.

Además de la convocatoria de paro, la organización ha anunciado que exigirá responsabilidades penales a las personas encargadas de garantizar la seguridad de la infraestructura. También ha advertido de que el servicio ferroviario en Catalunya no se reanudará sin las garantías necesarias para la circulación, y ha reclamado que los mismos protocolos de actuación se apliquen en toda la red estatal cuando se produzcan episodios meteorológicos adversos.

Entre las medidas operativas, SEMAF ha señalado que, al inicio de cada servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán confirmación expresa de que el trayecto es seguro. En caso de no disponer de esas garantías, la circulación se adaptará a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

Por último, el sindicato ha recomendado a los trabajadores que, debido al impacto emocional de los últimos sucesos, no se encuentren en condiciones de prestar servicio, que lo comuniquen a sus responsables, de acuerdo con la normativa vigente. SEMAF ha asegurado que continuará informando de las próximas acciones.