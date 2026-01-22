La gasolina más barata de este jueves en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. Allí tiene un precio de 0,865€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el precio del Gasóleo A es de 0,865€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,865€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,865€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 22 de enero, con Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,139€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en Avenida Escaleritas 112. Allí, la estación H2EXAGON ESCALERITAS tiene la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 0,865€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,865€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, a la gasolinera MOEVE HOYA PARRADO, donde el litro está a 1,139€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la H2EXAGON ESCALERITAS, que está a 1,169€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy jueves 22 de enero, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 0,865€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,865€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, jueves 22 de enero, la Gasolina 95 más barata en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación de servicio PCAN ARRIETA a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el litro está a 1,049€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,219€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,065€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, jueves 22 de enero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,095€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, CEPSA GRAN TARAJAL, en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el litro está a 1,125€.

La estación de CEPSA GRAN TARAJAL en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,269€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,278€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, jueves 22 de enero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,865€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación MOEVE HOYA PARRADO, en Carretera GC-800 km S/N, donde encontrarás a 1,139€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece el gasoil a 0,865€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,865€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,974€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,974€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,974€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,197€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/01/2026 8:15:26]