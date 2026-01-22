La nueva tasa a las compras de China en Canarias: así afectará al bolsillo de los isleños

El comercio electrónico procedente de China se ha convertido en los últimos años en una vía habitual de consumo para miles de hogares canarios. Plataformas como AliExpress, Shein o Temu han permitido acceder a productos que no se venden en las islas o que resultan sensiblemente más caros en el mercado local. Sin embargo, este modelo de consumo está a punto de enfrentarse a un cambio profundo. La futura tasa que la Unión Europea prevé aplicar a los envíos de bajo valor procedentes de terceros países amenaza con alterar de forma especialmente intensa el equilibrio ya frágil del comercio online en Canarias.

Desde Bruselas se defiende la medida como una forma de reforzar los controles aduaneros, equilibrar la competencia con el comercio europeo y financiar los costes de inspección. Pero en territorios con un régimen fiscal y aduanero diferenciado como Canarias, el impacto no será neutro. Al contrario. Diversos colectivos, expertos y asociaciones de consumidores advierten de que la tasa puede convertir en inviable comprar online a China desde Canarias, tanto por el sobrecoste directo como por los trámites adicionales que conlleva.

Un cambio normativo con efectos desiguales

La tasa se enmarca en la reforma del Código Aduanero de la Unión, presentada por la Comisión Europea en 2023. Entre otras medidas, el Ejecutivo comunitario plantea eliminar la exención de controles para los envíos de bajo valor y aplicar una tarifa fija por paquete destinada a cubrir los costes administrativos. En la documentación oficial de la Comisión Europea (COM(2023) 258 final), se habla de una tasa de gestión de entre dos y tres euros por envío, en función de si el vendedor utiliza o no el sistema IOSS (Import One-Stop Shop), la ventanilla única de importación.

La tienda de Shein en París. / ISABEL RODRÍGUEZ RAMIRO / EFE

Este sistema, pensado para simplificar la recaudación del IVA en compras online, no se aplica en Canarias, que cuenta con un régimen fiscal propio al margen del IVA, basado en el IGIC. Esa singularidad es clave para entender por qué una norma diseñada para el conjunto de la UE puede tener un impacto mucho más severo en el archipiélago.

Canarias y su régimen fiscal especial

Canarias es una Región Ultraperiférica (RUP) reconocida por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Este estatus permite adoptar medidas específicas cuando la legislación comunitaria genera perjuicios estructurales. En materia de comercio electrónico, esa excepcionalidad no siempre se ha traducido en soluciones prácticas.

Según datos del Gobierno de Canarias, una parte significativa de los envíos de comercio electrónico que llegan a las islas proceden de terceros países, especialmente de China. La propia Agencia Tributaria Canaria ha reconocido en varias ocasiones que los costes fijos de despacho y la gestión aduanera suponen uno de los principales frenos al desarrollo del ecommerce en el archipiélago.

La introducción de una tasa fija por paquete agrava este problema. A diferencia del territorio peninsular, donde el IOSS permite integrar el pago de impuestos en el proceso de compra, en Canarias cada envío requiere trámites adicionales, ya sea mediante autodespacho o a través de operadores logísticos que cobran tarifas que, según denuncian los consumidores, pueden superar con facilidad los 20 o 30 euros por envío.

El impacto real en el bolsillo del consumidor

El principal problema de la nueva tasa no es solo su cuantía, sino su efecto multiplicador. En compras de bajo importe, habituales en plataformas chinas, un recargo fijo rompe por completo la lógica del precio. Así lo señalan colectivos como Autodespacho Canarias, una comunidad que promueve la simplificación de los trámites aduaneros y que ha alertado públicamente del efecto disuasorio de la medida.

El razonamiento es sencillo. Un producto de cinco o seis euros puede acabar costando varias veces más tras sumar la tasa europea, los costes de despacho, el IGIC y las gestiones del transportista. En ese contexto, el consumidor opta directamente por no comprar. Este efecto ha sido estudiado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en sus informes sobre comercio electrónico advierte de que los costes administrativos fijos reducen de forma drástica la demanda en compras de pequeño importe.

Menos competencia y menos oferta

Más allá del impacto individual, la tasa tiene consecuencias estructurales. El comercio electrónico internacional ha actuado como un corrector de precios en mercados insulares, donde la oferta es más limitada y los costes logísticos elevan el precio final de muchos productos. Reducir el acceso a plataformas internacionales implica menos competencia, menor variedad y una mayor dependencia del mercado local.

El logo de la aplicación de Shein en un teléfono móvil. / MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA / EUROPA PRESS

Estudios del Parlamento Europeo sobre las RUP subrayan que la insularidad y la lejanía generan un sobrecoste permanente en el acceso a bienes de consumo. El ecommerce, pese a sus limitaciones, había mitigado parcialmente este problema. La nueva tasa amenaza con revertir ese avance, afectando especialmente a jóvenes, familias con menos recursos y pequeños emprendedores que utilizan estas plataformas para adquirir materiales o productos específicos.

La desigualdad frente al resto de la UE

Uno de los argumentos más repetidos por los críticos es que la norma, aunque formalmente igual para toda la UE, produce efectos desproporcionados en Canarias. Mientras un consumidor en la Península recibirá su paquete con un recargo limitado y sin trámites adicionales, el comprador canario afrontará un proceso más caro y complejo.

Esta desigualdad ha sido señalada también en informes del Comité Económico y Social Europeo, que recomienda evaluar de forma específica el impacto de las políticas aduaneras en las regiones ultraperiféricas. La falta de adaptación normativa puede vulnerar el principio de igualdad material recogido en los tratados europeos.

El ecommerce y las tendencias de consumo que vienen. / Unsplash

¿Qué soluciones se plantean?

Las organizaciones de consumidores y plataformas ciudadanas reclaman varias medidas. Entre ellas, la adaptación del IOSS a Canarias o la creación de un sistema equivalente que permita integrar los impuestos en origen y reducir los costes de gestión. También se solicita la aplicación efectiva del artículo 349 para excluir o modular la tasa en el caso de las RUP.

Desde el ámbito institucional, el debate empieza a ganar espacio. El Gobierno de Canarias ha trasladado en distintas ocasiones al Estado y a la UE la necesidad de tener en cuenta la singularidad del archipiélago en la regulación del comercio electrónico. No obstante, hasta ahora no existe un compromiso concreto de modificación de la tasa.

Un futuro incierto para el ecommerce en las islas

La introducción de la tasa europea a los productos procedentes de China no es un detalle técnico menor. Para Canarias, supone un punto de inflexión. Si no se acompaña de medidas correctoras, el resultado puede ser un retroceso en derechos de consumo, un encarecimiento generalizado y una pérdida de acceso a bienes que hoy forman parte de la vida cotidiana de miles de personas.

La experiencia demuestra que las políticas aparentemente neutrales pueden tener efectos muy distintos según el territorio. En un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo, cargar nuevos costes al consumo en regiones ya penalizadas por su condición geográfica es una decisión que merece, como mínimo, un análisis específico. Canarias, como única RUP en esta situación, vuelve a situarse en el centro de un debate europeo que pone a prueba el equilibrio entre integración y equidad.