Palladium planea su expansión por el Sudeste Asiático tras su desembarco en Vietnam en 2027

Palladium Hotel Group, la gestora hotelera de la familia Matutes, tiene el foco puesto en el Sudeste Asiático, donde abrirá su primer hotel en Vietnam, en 2027, y desde donde aspira a crecer hacia Indonesia y Tailandia, según explican a EL PERIÓDICO su presidente, Abel Matutes, y su consejero delegado, Jesús Sobrino, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra entre el miércoles y el viernes en Madrid.

La compañía prevé invertir 1.100 millones de euros hasta 2029 en trece nuevas aperturas, entre las que se encuentra su primer hotel en Vietnam. Será en la ciudad de Ninh Van Bay y bajo la marca de lujo contemporáneo Bless Collection Hotels. El establecimiento, formado por 80 villas, abrirá en una primera fase 33, y servirá de punta de lanza para su expansión por el país asiático.

En Vietnam, Palladium está formando a un equipo de trabajo que tendrá su base en la ciudad de Ho Chi Minh y que reportará directamente al consejero delegado. "El equipo será el responsable de crecer por el Sudeste Asiático. Básicamente, Indonesia, Tailandia, Vietnam, aunque si tuviera que decir una cuarta diría Maldivas, que aparte de que es un sitio rentable también a nivel de creación de marca podría ser interesante", explica Sobrino.

El grupo, que opera 40 activos con más de 13.000 habitaciones, cerró por tercer año consecutivo con una facturación superior a los 1.000 millones de euros. En concreto, fueron 1.162 millones de euros, un 2% más que en el año anterior, marcado por la depreciación del dólar, que representa la mitad de los ingresos de la compañía, frente al euro.

Sobrino descarta avanzar previsiones para este curso por el impacto que puede tener el paso del huracán Melisa por Jamaica, donde la hotelera cuenta con tres hoteles y 1.056 habitaciones. “Todo el sector viene de unos años de crecimientos muy por encima del crecimiento económico, incluso por encima del doble dígito. Creo que ahora vienen algunos años de normalización, donde obviamente no quiere decir que nos conformamos con el crecimiento económico de los destinos, sino que queremos batir ese crecimiento y estamos preparándonos para ello”, agrega.

Sociedad patrimonial

Palladium Hotel Group es la gestora hotelera de la familia Matutes, que es la propietaria de la mayoría de los hoteles, así como de otros negocios como la generación de electricidad o piscifactorias. De hecho, de la inversión prevista de 1.000 millones de euros en los próximos años, la familia Matutes aportará unos 800 millones. El resto vienen de otros socios.

Su entrada en Vietnam la realizarán a través de la gestión de hoteles de otros propietarios, aunque el presidente de la cadena hotelera, Abel Matutes, no descarta en el futuro comprar establecimientos por esa zona. “Ahora estamos más seguros y más cómodos así y creo que también podemos hacerlo mejor como gestora con grupos que ya tienen ahí toda la parte del ‘know how’ (saber hacer) laboral, pero no descartamos para nada entrar en el futuro”, reconoce.

Su interés por el Sudeste Asiático radica, además del buen clima, por el "potencial" de toda su población. “Vietnam tiene una extensión inferior a la de España y 110 millones de habitantes. Son unas cifras brutales. Y además están en un momento de expansión, de empezar a salir a viajar”, afirma Matutes.

Además, la sociedad patrimonial de la familia Matutes está construyendo dos hoteles más en Jamaica, uno en Brasil y remodelando dos hoteles en Ibiza, su mercado de origen. Ha comprado un hotel en Milán y está buscando alguna oportunidad más en Italia, más concretamente en Roma. “La propiedad está activa. Diría que demasiado activa porque es un buen momento”, afirma, alejádose, así, de las corrientes que señalan al encarecimiento de este tipo de inmuebles para evitar nuevas adquisiciones dado que tienen una mentalidad "más patrimonialista". “Las adquisiciones generan valor al patrimonio familiar", subraya.

Nuevas aperturas

Palladium tiene previsto abrir cuatro hoteles este año (The Site Ibiza, BLESS Hotel Barcelona, Only YOU Hotel New York y Palladium Hotel Peñíscola) y nueve en los tres siguientes, entre los que se encuentra el Bless Coleccion Hotel en Vietnam, pero también el debut de esta marca en Milán, con un proyecto de 100 habitaciones, cuya apertura está prevista para 2029.

En el ámbito lifestyle, Only YOU Hotels continuará desarrollando su posicionamiento internacional con tres aperturas confirmadas: Venecia (162 habitaciones) e Ibiza (156 habitaciones) en 2027, así como una nueva incorporación en Madrid (74 habitaciones) planificada para 2029, con las que ampliará su presencia en destinos icónicos.

Por su parte, The Unexpected Hotels avanza en su crecimiento internacional tras el lanzamiento de la marca en Ibiza, con una apertura prevista en Al Marjan Island – Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, en 2027.

Asimismo, el desarrollo del segmento ‘todo incluido’ avanzará en 2028, con la incorporación en Jamaica de 948 habitaciones, que integrará las marcas TRS Hotels y Grand Palladium Hotels & Resorts, así como el club Family Selection, y que se sumarán al complejo ya gestionado por el grupo en Montego Bay. Ese mismo año, el grupo celebrará la apertura del segundo hotel de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts en Imbassaí, Brasil, añadiendo 208 habitaciones al complejo existente en el destino.

La compañía tiene establecimientos distribuidos por ocho países (España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos) y gestiona 8 marcas (TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels y la marca Hard Rock Hotels bajo licencia con dos hoteles en Tenerife y Marbella).