Cómo afecta la cancelación del acuerdo Mercosur a Canarias: impacto económico, social y territorial

La reciente paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur —tras su envío al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte del Parlamento Europeo— ha generado un intenso debate sobre las consecuencias que esta decisión puede tener en territorios ultraperiféricos como Canarias, con una economía marcada por la agricultura, el comercio y la dependencia de mercados exteriores.

Un contexto europeo redefinido

El acuerdo UE-Mercosur, firmado el 17 de enero de 2026 tras más de 25 años de negociaciones, pretendía crear una zona de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), eliminando aproximadamente el 90 % de los aranceles y potenciando así el flujo comercial entre ambos bloques.

Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió recientemente enviar el tratado al TJUE para que valore su compatibilidad con los tratados comunitarios, abriendo un periodo de incertidumbre jurídica que puede prolongarse varios meses o años.

Narvay Quintero (derecha) con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en una reunión en Bruselas en octubre del año pasado. / Lp

La decisión no bloquea de forma definitiva el acuerdo, pero sí detiene su ratificación y aumenta el riesgo de que no llegue a entrar en vigor sin modificaciones significativas. Incluso la Comisión Europea podría proponer una aplicación provisional, aunque asociaciones agrarias europeas y canarias como ASAGA Canarias han reclamado que no se active esta aplicación provisional hasta conocer el dictamen del TJUE.

Economía canaria ante el bloqueo del acuerdo

Para Canarias, archipiélago ultraperiférico con una estructura productiva particular, la paralización del acuerdo UE-Mercosur tiene varias implicaciones clave:

1. Protección del sector primario local

Difícilmente competitivos frente a grandes exportadores sudamericanos, los agricultores y ganaderos canarios han visto con preocupación la posibilidad de que productos agrícolas de bajo coste entren en el mercado europeo con aranceles reducidos. Según declaraciones oficiales, el presidente de Canarias calificó el acuerdo como “una mala noticia” para los intereses económicos del archipiélago, por permitir competir en desigualdad frente a producciones que cumplen otras normativas y costes distintos.

Esta preocupación tiene base real: múltiples análisis y asociaciones europeas han advertido que la reducción de aranceles puede suponer un aumento de importaciones de productos sensibles como carne, azúcar, arroz o cueros, exacerbando la competencia y ejerciendo presión sobre los precios agrícolas de la UE.

2. Salvaguardias agrícolas europeas: ¿suficientes para Canarias?

Entre los mecanismos aprobados en diciembre de 2025 para mitigar los efectos del acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron reglas que permiten suspender preferencias arancelarias para productos agrícolas sensibles (como aves, carne de vacuno, cítricos o azúcar) si las importaciones causan un daño grave a los productores de la UE.

No obstante, organizaciones como La Unió y AVA-ASAJA han advertido que estas salvaguardias, aunque prometedoras, pueden quedar cortas en la práctica si no se activan de forma rápida y efectiva. Además, el hecho de que los Mercosur operen bajo estándares de producción y costes laborales distintos puede seguir generando una competencia desigual incluso con cláusulas protectoras.

Para los agricultores canarios, estos mecanismos son importantes, pero no eliminan del todo el riesgo competitivo, especialmente en cultivos especializados como papaya o frutas tropicales, que podrían perder cuota de mercado si productos sudamericanos más baratos acceden a Europa sin aranceles elevados.

Impacto comercial y arancelario

Otro efecto de la paralización del tratado es la continuación del régimen arancelario actual, lo que por un lado mantiene ciertas barreras que protegen a la producción local de Canarias y de la UE, pero por otro limita el acceso preferencial que podría haber beneficiado a exportadores europeos en los países del Mercosur.

En términos concretos, se esperaba que el acuerdo redujera aranceles sobre productos europeos clave —como vinos, aceites y alimentos transformados— potenciando las exportaciones. Sin la inmediata entrada en vigor de esos beneficios, las empresas canarias no disfrutan de ventajas arancelarias aumentadas hacia Sudamérica, un mercado potencial con más de 400 millones de consumidores.

Empleo y tejido productivo

El impacto económico del bloqueo o cancelación del acuerdo también se proyecta sobre el empleo en sectores estratégicos:

Agricultura y ganadería : La ausencia de apertura comercial puede proteger empleos locales en el corto plazo, al evitar la entrada masiva de productos de bajo coste que presionen los ingresos de agricultores y ganaderos canarios.

: La ausencia de apertura comercial puede proteger empleos locales en el corto plazo, al evitar la entrada masiva de productos de bajo coste que presionen los ingresos de agricultores y ganaderos canarios. Comercio exterior y servicios : En cambio, empresas vinculadas a la exportación o al transporte internacional podrían ver limitadas sus oportunidades de expansión hacia Mercosur sin un acuerdo efectivo que facilite el acceso comercial.

: En cambio, empresas vinculadas a la exportación o al transporte internacional podrían ver limitadas sus oportunidades de expansión hacia Mercosur sin un acuerdo efectivo que facilite el acceso comercial. Turismo y economía local: Aunque el turismo no está directamente vinculado al acuerdo, la estabilidad económica general del archipiélago se ve influenciada por el rendimiento de todos los subsectores productivos, incluidos los que dependen de cadenas de suministro globalizadas.

Territorio ultraperiférico y singularidades

Una de las críticas más repetidas desde Canarias es que el acuerdo ignora la singularidad de las regiones ultraperiféricas, que afrontan costes logísticos más altos, menor escala productiva y limitaciones estructurales que no se reflejan en las negociaciones de tratados de comercio bilateral.

Encuentro de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas RUP en Bruselas / ACFI PRESS

Canarias, al estar fuera de la Europa Continental, no puede competir a igual nivel con productos provenientes de Mercosur que acceden al mercado europeo de forma masiva y con menores costes relativos. La falta de cláusulas específicas que reconozcan estas desventajas geográficas ha sido motivo de preocupación política y social desde hace meses.

Repercusiones sociales y movilización

Las asociaciones agrarias canarias se han movilizado para defender sus derechos y reclamar una mayor atención institucional ante las decisiones comerciales de la UE relacionadas con Mercosur. ASAGA Canarias, por ejemplo, ha exigido que no se active la parte comercial del acuerdo hasta que el TJUE emita un dictamen, reclamando que se respete la voluntad del Parlamento Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, celebran con negociadores la firma del acuerdo UE-Mercosur. / Tania Rego/Agencia Brazil/dpa

Esta reacción refleja una preocupación social extendida entre agricultores y comunidades rurales, que temen que un acuerdo sin salvaguardas suficientes pueda suponer una desaparición acelerada de modos de producción locales y tradicionales, además de un empobrecimiento del sector primario en las islas.

Perspectivas futuras

El desenlace del proceso judicial ante el TJUE marcará, sin duda, el rumbo definitivo del acuerdo UE-Mercosur y, por ende, su impacto en Canarias. Si el tratado es finalmente modificado para incluir mayores salvaguardas o cláusulas específicas para regiones ultraperiféricas, parte del riesgo podría mitigarse. En cambio, si la decisión del tribunal confirma la validez del acuerdo tal como está —y la Comisión activa su aplicación provisional—, las presiones competitivas sobre sectores sensibles de Canarias podrían intensificarse significativamente.

En cualquier caso, los próximos meses serán clave para observar cómo se articulan las políticas comerciales europeas y si las regiones como Canarias logran influir en la toma de decisiones a través de representación política, diálogo institucional y movilización social.

En definitiva, la cancelación temporal del tratado Mercosur representa tanto una oportunidad para revisar sus efectos como un desafío para la economía de Canarias y su sector primario, que deberá adaptarse y reforzar sus capacidades competitivas en un entorno global cada vez más complejo.