ACCIDENTE FERROVIARIO
La investigación señala a una rotura en la vía como el causante del accidente ferroviario en Adamuz
El accidente ha causado el fallecimiento de 45 personas
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en un informe preliminar, ha situado a una rotura en la vía como el causante del descarrilamiento del tren Iryo y el impacto con el convoy Alvia de Renfe sucedido el pasado domingo y que ha causado hasta el momento 45 fallecidos. Las primeras evidencias que refutan esta tesis son las muescas encontradas en las rodaduras de los trenes que circularon con anterioridad al accidente por el tramo de Adamuz. Aunque la CIAF apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada con cálculos y analisis detallados, apunta a estas muescas, presentes también en el tren Iryo, como compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.
(Próxima ampliación)
