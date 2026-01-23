Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasUD Las PalmasPlaya del InglésNarcos TeldeFitur CanariasPrograma Carnval de Las Palmas G.C.
instagramlinkedin

ACCIDENTE FERROVIARIO

La investigación señala a una rotura en la vía como el causante del accidente ferroviario en Adamuz

El accidente ha causado el fallecimiento de 45 personas

Muescas presentes en la rueda derecha del eje 13 del tren de Iryo (coche 4, primer eje del primer bogie) y posible punto de colisión con la cabeza del carril.

Muescas presentes en la rueda derecha del eje 13 del tren de Iryo (coche 4, primer eje del primer bogie) y posible punto de colisión con la cabeza del carril. / CIAF

Gabriel Santamarina

Madrid

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en un informe preliminar, ha situado a una rotura en la vía como el causante del descarrilamiento del tren Iryo y el impacto con el convoy Alvia de Renfe sucedido el pasado domingo y que ha causado hasta el momento 45 fallecidos. Las primeras evidencias que refutan esta tesis son las muescas encontradas en las rodaduras de los trenes que circularon con anterioridad al accidente por el tramo de Adamuz. Aunque la CIAF apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada con cálculos y analisis detallados, apunta a estas muescas, presentes también en el tren Iryo, como compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.

(Próxima ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  2. El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
  3. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  4. La golosina del mercado de la UD Las Palmas: Mika cambia de agente y se pasa a la 'agencia amarilla'
  5. La Aemet avisa: más lluvias este jueves en Canarias
  6. Un alumno de Telde lleva dos semanas sin ir a clase por un desprendimiento que impide que el transporte escolar llegue a su casa
  7. Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora
  8. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria

El tiempo en Firgas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Firgas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Luis García le tiende la mano a Lukovic ante su posible salida: «Lo podemos necesitar, queremos que esté listo y seguro que lo estará»

Luis García le tiende la mano a Lukovic ante su posible salida: «Lo podemos necesitar, queremos que esté listo y seguro que lo estará»

Telde contrata por urgencia la obra del Camino El Moreno y La Solana tras los desprendimientos

Telde contrata por urgencia la obra del Camino El Moreno y La Solana tras los desprendimientos

El Hospital Doctor Negrín ampliará su servicio de Urgencias con cerca de 50 nuevas plazas de atención

El Hospital Doctor Negrín ampliará su servicio de Urgencias con cerca de 50 nuevas plazas de atención

El tiempo en Betancuria: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Betancuria: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Arucas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Arucas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Artenara: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Artenara: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Arrecife: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Arrecife: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Tracking Pixel Contents