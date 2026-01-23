Fitur 2026
Consumo investiga a empresas israelíes que ofertan viajes a territorios palestinos ocupados en Fitur
Un real decreto aprobado en septiembre prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de esta zona
Redacción
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para obtener más información sobre varias empresas israelís que podrían estar promocionando viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente desde el stand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), según ha anunciado el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado.
Estos anuncios podrían ser considerados como publicidad ilícita, si se tiene en cuenta que el artículo 4 del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, aprobado en septiembre del año pasado, prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio.
De hecho, bajo este mismo marco legal, en diciembre de 2025, Consumo exigió a siete multinacionales que retirasen su oferta de alojamiento vacacional en esos territorios al tener 138 anuncios. Según los indicios recabados por Consumo, varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo en Fitur viajes a diferentes lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada.
Así, el Ministerio de Consumo ha abierto una investigación para identificar a las empresas con expositores en el recinto ferial, que mantiene sus puertas abiertas entre este miércoles 21 y el domingo 25, que pudieran estar ofreciendo o promocionando la comercialización de bienes y servicios turísticos en asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
- Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
- La golosina del mercado de la UD Las Palmas: Mika cambia de agente y se pasa a la 'agencia amarilla'
- La Aemet avisa: más lluvias este jueves en Canarias
- Un alumno de Telde lleva dos semanas sin ir a clase por un desprendimiento que impide que el transporte escolar llegue a su casa
- Dos narcos de Telde amenazan de muerte y obligan a un vecino a traficar entre Islas por una deuda de droga