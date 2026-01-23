El Gobierno de Canarias y ACOMERCA presentan la reedición de una campaña para poner en valor el papel esencial de los mercados tradicionales

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, y ACOMERCA han presentado este viernes en el Mercado de Altavista la reedición de la campaña que tiene como objetivo volver al origen, reivindicando la esencia de los mercados de abastos como referentes del comercio de proximidad, con un trato cercano y directo, y con productos locales, frescos y naturales. En definitiva, poner en valor la autenticidad de lo tradicional en un contexto de consumismo masivo.

La campaña, desarrollada por segundo año consecutivo, obtuvo en 2025 el Premio METRAE, otorgado por la Confederación de Mercados Tradicionales de España en reconocimiento a su impacto y a su capacidad para conectar con la ciudadanía y con las necesidades del sector.

En el acto de presentación participaron el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, y el presidente de ACOMERCA, Tynguaro Fuentes León, acompañados por los representantes de los mercados tradicionales de la capital grancanaria.

Felipe Afonso El Jaber señaló que para la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos el apoyo a los mercados tradicionales ha sido prioritario desde el inicio de esta legislatura. «Apoyar estos espacios es apoyar los productos kilómetro cero, a nuestro campo y a nuestra agricultura y ganadería, así como a las pequeñas y medianas empresas que son el sustento de nuestra región. Pero también es apoyar nuestro patrimonio histórico y cultural y a nuestro turismo porque la visita a los mercados es obligada para los turistas».

Afonso afirmó que estas son «razones de peso» para apoyar a este sector y por ello, para este 2026, «hemos aumentado el presupuesto hasta los 3,1 millones para impulsar los mercados tradicionales en las islas».

Por su parte, el presidente de ACOMERCA, Tynguaro Fuentes León, destacó que «el reconocimiento nacional obtenido el pasado año por parte de la Confederación de Mercados Tradicionales y abastos de España (METRAE) como mejor iniciativa comercial del país, demuestra que el mensaje cala y conecta con las necesidades reales del sector y de las personas consumidoras, por ello hemos apostado por volver a poner en circulación esta campaña, haciendo énfasis en el carácter disruptivo de la misma y dejando claro que los mercados tradicionales también pueden ser espacios modernos, pero sin perder su origen, su autenticidad y su cercanía».

Representantes de los mercados de la isla acompañando a Felipe Afonso El Jaber, Tynguaro Fuentes y otras autoridades. / La Provincia

Al respecto, insistió en que «la reedición de esta campaña vuelve a poner en valor el papel esencial de los mercados tradicionales como referentes del comercio de proximidad en Las Palmas de Gran Canaria. Nuestros mercados son sinónimo de producto fresco y confianza, y esta iniciativa nos permite reforzar ese vínculo directo con la ciudadanía».

Una campaña 360º para «volver al origen»

La campaña, que se desarrollará en los cuatro mercados municipales de Las Palmas de Gran Canaria –Altavista, El Puerto, Vegueta y Mercado Central–, apuesta en esta edición por un mensaje más directo, disruptivo y de impacto, orientado especialmente a conectar con el público joven. Hace énfasis en la vuelta a los orígenes, en consumir productos auténticos, naturales y de excelente calidad, dejando de lado filtros y etiquetas innecesarias que encarecen el producto y lo alejan de su esencia; permitiendo así que el producto hable por sí mismo y recupere su protagonismo frente a las tendencias y el consumo estandarizado.

Frente a un modelo de consumo cada vez más marcado por las tendencias y la estandarización, la campaña busca la vuelta a los orígenes, a la autenticidad de los productos, el trato cercano y la experiencia de compra en el barrio.

Además, pone el foco en el papel de los mercados como lugares de encuentro y de confianza, donde la calidad del producto y el asesoramiento profesional forman parte del día a día. Con este mensaje se pretende acercar a nuevas generaciones a una forma de comprar más consciente, sostenible y vinculada al entorno, poniendo en valor la importancia de los mercados como motores del comercio local y de la vida comunitaria.

Se desarrollará a lo largo de 2026 a través de una estrategia integral de comunicación 360º. La campaña contará con presencia en redes sociales, difusión de vídeos cortos y spots audiovisuales, cuñas de radio, acciones en televisión, iniciativas de marketing en el punto de venta dentro de los propios mercados en los que se activará la campaña, elementos de merchandising como carros de compra que se sortearán en cada mercado o bolsas isotérmicas que se repartirán entre los clientes, y un vinilado con mensajes de la campaña en distintas líneas de Guaguas Municipales.

Noticias relacionadas

Todas estas acciones tienen como finalidad acercar los mercados tradicionales a la ciudadanía, reforzar su visibilidad y difundir el valor añadido que ofrecen, como productos frescos y de calidad, atención personalizada y cercanía, promoviendo al mismo tiempo la recuperación de formas tradicionales de compra y un consumo más responsable, basado en el origen del producto y alejado de etiquetas y reclamos innecesarios.