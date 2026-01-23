¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy viernes?

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 23 de enero, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, con la Gasolina 98 a 1,139€ el litro en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la H2EXAGON ESCALERITAS de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,865€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,865€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la gasolinera PETROPRIX tiene la Gasolina 95 a 0,865€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,865€.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy viernes 23 de enero, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX, donde está a 0,865€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, a 0,865€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el diésel está a 0,865€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,865€ el litro en PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, a la gasolinera MOEVE HOYA PARRADO, donde el litro está a 1,139€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la H2EXAGON ESCALERITAS, que está a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,059€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,059€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,219€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,259€ el litro.

La estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1 en el municipio de Haría es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,009€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 del municipio de Arrecife a 1,069€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,269€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,278€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,075€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,099€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy viernes 23 de enero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,125€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Carretera GC-800 km S/N, con un precio de 1,139€ el litro de Gasolina 98 en la estación MOEVE HOYA PARRADO. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,865€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,865€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,865€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,865€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,974€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 23 de enero está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,974€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,974€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,197€ el litro.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/01/2026 8:07:05]

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/01/2026 8:07:05]