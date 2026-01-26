El mercado hipotecario cierra el mejor ejercicio en 15 años

Si hay un sector que no frena su crecimiento y que aún tiene margen para seguir haciéndolo, ese es el inmobiliario. La tendencia al alza de la compra de viviendas se refleja en las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a noviembre de 2025. Hasta el penúltimo mes del año, los canarios firmaron un total de 16.044 hipotecas, lo que supone un incremento del 13,8% respecto al mismo periodo del año anterior y el mayor registro de los últimos 15 años. Este dinamismo no se limita únicamente al número de operaciones, sino que también se traslada a la evolución de los precios, que continúan mostrando una clara tendencia ascendente. El aumento del interés por la vivienda, unido a una oferta limitada, está ejerciendo presión sobre el mercado, especialmente en los núcleos urbanos y en las áreas con mayor atractivo turístico de las Islas.

A excepción de 2023 –año en el que las hipotecas de noviembre registraron un pico de 1.638 operaciones–, el número de préstamos concedidos para la compra de vivienda en el mismo periodo de 2025 no alcanzaba niveles tan elevados desde hacía 15 años, cuando en 2010 se contabilizaron un total de 1.691.

La primera década de los 2000 estuvo marcada por una burbuja inmobiliaria de hipotecas basura y crédito fácil y, posteriormente, por su pinchazo a finales de 2007. Así, según el INE, el primer noviembre que indica un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario en el Archipiélago fue en 2014, cuando el número de compra de viviendas dejó de caer y comenzó a aumentar interanualmente, señalando el inicio de una recuperación del sector. No obstante, estos niveles aún distan mucho de los alcanzados durante los años previos a la crisis, cuando en noviembre de 2007 se formalizaron hasta 5.031 créditos.

La cantidad del crédito medio concedido crece un 20,3%

La cantidad que los bancos y otras entidades prestaron a los canarios para adquirir un inmueble el pasado mes de noviembre creció un 45,6% hasta los 235.611 millones de euros. Un dato que se incrementa por un lado por el aumento en el número de créditos concedidos y por otro debido a un mercado de la vivienda cada vez más tensionado y con unos precios al alza que provocan que se tenga que pedir más dinero para afrontar la compra de una propiedad. Por este motivo el importe medio de los préstamo creció un 20,3%, hasta situarse en 161.820 euros.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística también confirman que el tipo de interés medio en las hipotecas encadenó nueve meses consecutivos situándose a escasas centésimas de alcanzar el 3%. En concreto, en noviembre se situó en el 2,97%, casi dos décimas por encima del mes anterior (2,81%) y en su nivel más alto desde junio de ese mismo año (2,99%). Del total de hipotecas sobre viviendas en el conjunto nacional, el 38,5% se constituyó a tipo variable, frente al 61,5% a tipo fijo. Asimismo, el plazo medio de amortización fue de 25 años.